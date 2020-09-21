Шерсть не только остаётся сухой, но и продолжает сохранять тепло. Вещи из каких тканей лучше согреют в холодную пору года

Бывает так, что некоторые вещи, купленные в магазине, не сохраняют тепло в холодную погоду. Именно благодаря правильным тканям, из которых сшиты наши наряды, мы можем чувствовать себя комфортно при любой погоде. На что стоит обратить внимание и вещи из каких тканей лучше покупать в холодную пору года?



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Когда в магазине продается ткань, то следует обратить внимание на ее состав. Если в состав ткани входит более 50% шерсти, то она обладает свойствами, присущими самим шерстяным волокнам.



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Ученые считают, что шерстяные ткани появились гораздо раньше, чем льняные. Древний человек научился обрабатывать шкуры животных, на которых он охотился, и лишь потом стал изучать деревья и растения. Поэтому считается, что первая на свете нить была именно шерстяной. Рассмотрим 6 основных видов шерсти, которые обладают уникальными свойствами. Овечья шерсть Овечья шерсть является основой промышленной сырьевой базы, и только данный вид шерсти используется на белорусских предприятиях. В зависимости от толщины и качественных показателей используются 4 вида овечьей шерсти: тонкая, полутонкая, грубая и полугрубая.



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Шерсть от мериносов Шерсть от мериносов считается лучшей, потому что она мягкая и отменного качества. С одной стрижки овцы выходит около 10 кг шерсти, поэтому получается не только красиво, но и очень выгодно.



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Шерсть ангорских коз Следующий по распространённости тип шерсти – мохер, шерсть ангорских коз. Это один из самых теплых и прочных натуральный материалов. При этом он исключительно легкий и шелковистый. Шерсть ангорских кроликов Очень большое распространение получила шерсть ангоры, пух ангорских кроликов. Она очень мягкая и пушистая с характерным нежным ворсом, однако не стоит забывать и об одной отрицательной ее особенности: она сваливается. Поэтому при уходе за изделиями нужно учитывать, что их нельзя стирать, а следует подвергать только химической чистке.



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Кашемир Кашемир – это тончайший пух высокогорной козы кашмирской породы. Это изысканное, утонченное и самое дорогое волокно. Неслучайно полученную пряжу на его основе называют «королевской» или «шерстяным бриллиантом».



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Верблюжья шерсть Данный вид шерсти особо ценный и пользуется огромным спросом. Шерсть верблюда очень ноская, мягкая, легкая и теплая, поэтому цена ее немалая. У верблюжьей шерсти есть уникальные целебные свойства. Сухое тепло и содержащиеся в ней минеральные вещества благоприятно воздействуют на кожу, на суставы и улучшают кровообращение.



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Шерстяные волокна уникальны, их природная особенность состоит в том, что, впитывая влагу, шерсть не только остается сухой, но и продолжает сохранять тепло. Шерстяные волокна обладают извитостью, которая обеспечивает свободную циркуляцию воздуха, поэтому они так популярны во всем мире.



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