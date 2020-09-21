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Пёс постоянно отказывается нормально сфотографироваться. И это сделало его популярным

21 сентября 2020 09:52
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Женщина регулярно фотографирует своих четырёх милых собак породы сиба-ину. Но один из питомцев каждый раз придумывает что-нибудь, чтобы «испортить» снимок.

Жительница Гонконга по имени Ёко работает инструктором йоги, а в свободное время она любит веселиться вместе с четырьмя питомцами – Кикко, Сашей, Момо и Хиной.

Пёс постоянно отказывается нормально сфотографироваться. И это сделало его популярным -1

Фото: instagram.com/yokokikuchi_ks

Несмотря на всю заботу хозяйки, Хина, похоже, решила не позволять женщине добиться идеального фото. Впрочем, разве эти снимки не идеальны?

Пёс постоянно отказывается нормально сфотографироваться. И это сделало его популярным -4

Фото: instagram.com/yokokikuchi_ks

Пёс постоянно отказывается нормально сфотографироваться. И это сделало его популярным -6

Фото: instagram.com/yokokikuchi_ks

Пёс постоянно отказывается нормально сфотографироваться. И это сделало его популярным -8

Фото: instagram.com/yokokikuchi_ks

Пёс постоянно отказывается нормально сфотографироваться. И это сделало его популярным -10

Фото: instagram.com/yokokikuchi_ks

Пёс постоянно отказывается нормально сфотографироваться. И это сделало его популярным -12

Фото: instagram.com/yokokikuchi_ks

Пёс постоянно отказывается нормально сфотографироваться. И это сделало его популярным -14

Фото: instagram.com/yokokikuchi_ks

Пёс постоянно отказывается нормально сфотографироваться. И это сделало его популярным -16

Фото: instagram.com/yokokikuchi_ks

Пёс постоянно отказывается нормально сфотографироваться. И это сделало его популярным -18

Фото: instagram.com/yokokikuchi_ks

Кстати, недавно мы показывали другую забавную коллекцию с фотографиями собак. Посмотрите, как эти домашние животные ездят в автомобилях – здесь подробнее.

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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