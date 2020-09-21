Пёс постоянно отказывается нормально сфотографироваться. И это сделало его популярным

Женщина регулярно фотографирует своих четырёх милых собак породы сиба-ину. Но один из питомцев каждый раз придумывает что-нибудь, чтобы «испортить» снимок.

Жительница Гонконга по имени Ёко работает инструктором йоги, а в свободное время она любит веселиться вместе с четырьмя питомцами – Кикко, Сашей, Момо и Хиной.