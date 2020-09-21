Пёс постоянно отказывается нормально сфотографироваться. И это сделало его популярным
Женщина регулярно фотографирует своих четырёх милых собак породы сиба-ину. Но один из питомцев каждый раз придумывает что-нибудь, чтобы «испортить» снимок.
Жительница Гонконга по имени Ёко работает инструктором йоги, а в свободное время она любит веселиться вместе с четырьмя питомцами – Кикко, Сашей, Момо и Хиной.
Фото: instagram.com/yokokikuchi_ks
Несмотря на всю заботу хозяйки, Хина, похоже, решила не позволять женщине добиться идеального фото. Впрочем, разве эти снимки не идеальны?
Фото: instagram.com/yokokikuchi_ks
Фото: instagram.com/yokokikuchi_ks
Фото: instagram.com/yokokikuchi_ks
Фото: instagram.com/yokokikuchi_ks
Фото: instagram.com/yokokikuchi_ks
Фото: instagram.com/yokokikuchi_ks
Фото: instagram.com/yokokikuchi_ks
Фото: instagram.com/yokokikuchi_ks
Кстати, недавно мы показывали другую забавную коллекцию с фотографиями собак. Посмотрите, как эти домашние животные ездят в автомобилях – здесь подробнее.