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Сергей Майоров рассказал о последнем сообщении от директора Заворотнюк

22 сентября 2019 12:09
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Новости России. Журналист Сергей Майоров рассказал о последнем сообщении от директора Заворотнюк Марины Потаповой.

Как сообщает телеканал НТВ, Майоров регулярно переписывается с Потаповой и просит передавать «привет» Анастасии.

«Я не знаю и никогда не видел никаких директоров Анастасии, кроме Марины Потаповой, потому не могу комментировать реплики неизвестных мне людей», – пояснил журналист.

По словам Майорова, в последнем сообщении директор артистки посоветовала ему не верить слухам и сказала, что пресса сильно преувеличивает.

Напомним, в августе появилась информация, что самочувствие Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось, и она была введена в искусственную кому. К настоящему моменту актриса перенесла две операции.

Сейчас Заворотнюк переведена в общую палату – здесь подробности.

# Звезды # калейдоскоп # Сергей Майоров # Анастасия Заворотнюк # Марина Потапова

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