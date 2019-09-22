Новости России. Журналист Сергей Майоров рассказал о последнем сообщении от директора Заворотнюк Марины Потаповой.

Как сообщает телеканал НТВ, Майоров регулярно переписывается с Потаповой и просит передавать «привет» Анастасии.

«Я не знаю и никогда не видел никаких директоров Анастасии, кроме Марины Потаповой, потому не могу комментировать реплики неизвестных мне людей», – пояснил журналист.

По словам Майорова, в последнем сообщении директор артистки посоветовала ему не верить слухам и сказала, что пресса сильно преувеличивает.

Напомним, в августе появилась информация, что самочувствие Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось, и она была введена в искусственную кому. К настоящему моменту актриса перенесла две операции.