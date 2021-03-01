Мужчина ремонтировал дом и нашёл послание предыдущих жильцов. И вы бы тоже захотели такое

Рабочий выполнял ремонт дома и наткнулся на послание предыдущих жильцов. Но это был не тайник, а капсула времени.

Пользователь TikTok Крейг Харриган рассказал о необычном случае. Некоторое время назад его наняли ремонтировать дом. Когда мужчина дошёл до кухни, то обнаружил там что-то вроде ящика. Вскрыв его, Крейг решил снять видео.