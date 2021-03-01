Мужчина ремонтировал дом и нашёл послание предыдущих жильцов. И вы бы тоже захотели такое
Рабочий выполнял ремонт дома и наткнулся на послание предыдущих жильцов. Но это был не тайник, а капсула времени.
Пользователь TikTok Крейг Харриган рассказал о необычном случае. Некоторое время назад его наняли ремонтировать дом. Когда мужчина дошёл до кухни, то обнаружил там что-то вроде ящика. Вскрыв его, Крейг решил снять видео.
Фото: tiktok.com/@hooserice88
В послании говорилось, что раньше в этом доме жила семья с тремя детьми и собакой. Также уточнялось, что в последний раз ремонт на кухне делался весной 2001 года. Заканчивалось сообщение пожеланием всего самого лучшего и предложением выпить за здоровье семьи.
Фото: tiktok.com/@hooserice88
Возможно, это могло бы вызвать затруднения, но предыдущие жильцы предусмотрительно оставили вместе с запиской небольшую бутылку виски. Но больше всего Крейг удивился не посланию или алкоголю, а комментарию своего коллеги. Парень сказал, что в 2001 году он ещё не родился. Только после этого Харриган осознал, как много времени прошло.
Фото: tiktok.com/@hooserice88
Пользователи TikTok написали в комментариях, что теперь тоже хотят завести подобные тайники, чтобы нести в мир радость. А другие комментаторы сталкивались с менее приятными посланиями. Например, с рисунками 18+ или сварливыми замечаниями.
Кстати, ранее мы рассказывали про мужчину, который тоже нашёл приятное наследие предыдущих жильцов. В этом помогла непогода – здесь подробности.