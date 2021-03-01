Прямой эфир

Мужчина ремонтировал дом и нашёл послание предыдущих жильцов. И вы бы тоже захотели такое

01 марта 2021 16:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Рабочий выполнял ремонт дома и наткнулся на послание предыдущих жильцов. Но это был не тайник, а капсула времени.

Пользователь TikTok Крейг Харриган рассказал о необычном случае. Некоторое время назад его наняли ремонтировать дом. Когда мужчина дошёл до кухни, то обнаружил там что-то вроде ящика. Вскрыв его, Крейг решил снять видео.

Мужчина ремонтировал дом и нашёл послание предыдущих жильцов. И вы бы тоже захотели такое -1

Фото: tiktok.com/@hooserice88 

В послании говорилось, что раньше в этом доме жила семья с тремя детьми и собакой. Также уточнялось, что в последний раз ремонт на кухне делался весной 2001 года. Заканчивалось сообщение пожеланием всего самого лучшего и предложением выпить за здоровье семьи.

Мужчина ремонтировал дом и нашёл послание предыдущих жильцов. И вы бы тоже захотели такое -4

Фото: tiktok.com/@hooserice88 

Возможно, это могло бы вызвать затруднения, но предыдущие жильцы предусмотрительно оставили вместе с запиской небольшую бутылку виски. Но больше всего Крейг удивился не посланию или алкоголю, а комментарию своего коллеги. Парень сказал, что в 2001 году он ещё не родился. Только после этого Харриган осознал, как много времени прошло.

Мужчина ремонтировал дом и нашёл послание предыдущих жильцов. И вы бы тоже захотели такое -7

Фото: tiktok.com/@hooserice88 

Пользователи TikTok написали в комментариях, что теперь тоже хотят завести подобные тайники, чтобы нести в мир радость. А другие комментаторы сталкивались с менее приятными посланиями. Например, с рисунками 18+ или сварливыми замечаниями.

Кстати, ранее мы рассказывали про мужчину, который тоже нашёл приятное наследие предыдущих жильцов. В этом помогла непогода – здесь подробности.

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Когда хобби превращается в искусство. Сможете сказать, сколько людей на фото?
01 марта 2021 15:25

Когда хобби превращается в искусство. Сможете сказать, сколько людей на фото?

Парень хотел вернуть бывшую и построил целый остров. Увы, обрести любовь он помог только другим
01 марта 2021 13:56

Парень хотел вернуть бывшую и построил целый остров. Увы, обрести любовь он помог только другим

В среднем 10-минутный фильм делают около года. Как создаются мультфильмы в Беларуси и над чем сейчас работают на киностудии?
01 марта 2021 11:31

В среднем 10-минутный фильм делают около года. Как создаются мультфильмы в Беларуси и над чем сейчас работают на киностудии?