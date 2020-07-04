Адмирал Рудаков. Пять загадок в судьбе советского офицера, который танцевал вальс с английской королевой Елизаветой II

Каждый из нас назовет людей, судьбы которых вроде бы и восхищают, но оставляют вопросы. И потом не знаешь, завидовать им или сочувствовать. Был такой эпизод в советской истории. Когда 2 июня 1953 года принимала английский трон Елизавета II, проходил парад кораблей. Такая у них традиция. Пригласили туда и русских моряков, которыми командовал капитан I ранга Олимпий Рудаков. Так вот о нем и речь, о загадках его интересной судьбы. Есть как минимум пять вопросов, на которые никакие википедии нам не дают ответа.

1. Расстрельный приговор. Справедливый или нет?

В ноябре 1942 года эсминец, где Рудаков служил помощником капитана, попал в шторм. Корабль затонул, погибли 32 матроса из 223 членов экипажа. Возмущение со стороны выживших и командования флотом вызвало то, что командир, замполит и помощник оказались в спасательной шлюпке раньше многих других. Позже они оправдывали свой поступок неразберихой. Однако военный трибунал за трусость и нарушение устава приговорил их к расстрелу. Расстреляли двоих. Рудакова спас от кары командующий Северным флотом адмирал А.Г. Головко. По его просьбе офицеру заменили приговор на 10 лет лагерей с отсрочкой, разжалование и направление в штрафбат. Почему командующий вступился именно за Рудакова, неизвестно.

2. На бал к английской королеве. Как «штрафник» стал дипломатом?

Представлять СССР в церемонии коронации делегировали крейсер «Свердлов» под командованием капитана I ранга Олимпия Рудакова. Он рядовым кровью искупил вину в штрафбате, вернулся на флот офицером и дослужился, как видите, до командира большого корабля. И вот ему доверяют важную политическую миссию – представлять страну на торжестве мирового масштаба. Надо сказать, Олимпий Иванович достойно справился с задачей – произвел фурор и действиями экипажа на рейде и поведением на королевском балу. Гости и пресса получили заряд впечатлений. Сама 27-летняя королева уделила русскому офицеру особое внимание, пригласив на вальс. Нам впору гордиться нашим человеком. Но странное дело. Это же 53-й год. Сталина нет только три месяца, но Берия-то пока при власти. А в мире разгорается «холодная война». Как при том гулаговском режиме бывшего осужденного – «штрафбатовца» – могли послать за границу? А вдруг сбежит?

3.Тет-а-тет с принцессой Маргарет. А была ли love story?

Итак, русский офицер Рудаков – звезда на балу английской королевы. Им все восторгаются. И неудивительно: богатырь, красавец, с золотым кортиком на боку. Его портреты на первых полосах газет. Первый вальс королевы – ему. Первая памятная медаль – ему. Лорды курят и пьют виски. Дамы в глубоком волнении. После танцев и чая 23-летняя Маргарет, младшая сестра королевы, берет под руку русского моряка и уводит в свой кабинет. Что у них там было, о чем и как беседовали, никто, кроме них, не знает. Наш мужик оказался не болтун. А принцессе, наверное, по- молодости, был интересен новый знакомый, вот и позвала. У неё в то время был роман с военным лётчиком из местных, ну, и ещё кое с кем. И зачем ей трепаться про какого-то случайного русского?! Кстати, на следующий день на борт «Свердлова» из Виндзорского дворца доставили фургон роз. Капитан тут же объявил, что это подарок от принцессы всему экипажу.

4. Что нарушила Елизавета II, общаясь с капитаном Рудаковым?

Вернемся на бал и прием по случаю коронации Её Величества. Как отмечала западная пресса, молодая королева на церемонии нарушала принятые правила. Особенно это связывали с гостем из СССР. Журналисты писали, что русский офицер преподнес королеве мантию из горностая. Елизавета в ответ подарила ему первый тур вальса, хотя, можно полагать, она для начала должна была пригласить мужа Филиппа, герцога Эдинбургского. Высшему свету и прессе было не по душе, что русский первым был удостоен памятной медали. Награждая, королева прошла мимо американского и французского адмиралов, и лишь после общения с Рудаковым вернулась к союзникам. А ещё, объезжая военные корабли на рейде, королева на «Свердлове» превысила протокольное время. Наконец, как могла королева позволить сестре Маргарет уединиться с русским!? Какие такие дворцовые порядки нарушила Её Величество, нечего и углубляться. Во-первых, она – главная, ей понравился мужчина, она будет с ним танцевать. Во-вторых, когда молод, не очень-то обращаешь внимание на дедовские правила. А королеве ведь было тогда всего 27.

5. Скульптура в московском метро. Будет ли кино?

Из истории контр-адмирала Олимпия Рудакова, возьмись за неё хороший режиссер, мог бы получиться интересный фильм. Столько в ней событий! Тут и военная драма, и любовь, и политика. Судьба, начертанная Богом. Даже странно, что ещё не сняли об этом кино. Почему?

Есть на станции «Площадь революции» московского метро скульптура матроса. Лепил её Матвей Манизер с курсанта военно-морского училища. Давно это было, когда никто ещё не знал, как сложится жизнь паренька. А звали того курсанта Олимпий Рудаков.

Ваш В.Д.