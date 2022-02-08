Секреты по похудению от Меган Маркл. Как герцогиня быстро приводит себя в форму
Меган Маркл имеет прекрасную фигуру, несмотря на рождение сына Арчи и дочки Лилибет. И как же герцогине удаётся поддерживать себя в форме?
Как рассказало издание Express, девушка придерживается определённого баланса между физическими упражнениями и отдыхом. Ведь важно поддерживать себя в форме, не причиняя при этом психологические травмы.
«Мы все очень заняты и жонглируем задачами. Но мне всегда требуется час, чтобы просто расслабиться, посмотреть по телевизору бессмысленные передачи, пообниматься со своими собаками и насладиться бокалом вина. Это все часть инвестиций. Это баланс», – поделилась герцогиня Сассекская.
Фото: instagram.com/meghanmarkle_official
Меган внедрила в свою жизнь ежедневные занятия спортом. Она рассказала, что это помогает не только для физического, но и для психологического здоровья. Девушка призналась: не всегда есть силы на активность, однако она понимает, что все старания в итоге будут видны. Вера, что каждый день с упражнениями поможет добиться более эффективного результата, даёт герцогине дополнительную мотивацию.
Также Меган рассказала, что одна из её любимых физических нагрузок – это йога. Данный способ приводить себя в порядок девушка выбрала не просто так. «Моя мама была инструктором по йоге, поэтому практика у меня в крови», – рассказала герцогиня.
Фото: instagram.com/meghanmarkle_official
Также одним из способов привести свои мысли и тело в порядок является бег. Пробежка для неё – это и медитация, и физическая активность. Меган призналась, что ей нравятся упражнения, которые она может делать самостоятельно.
Что касается питания, то тут герцогиня пытается не зацикливаться на строгом соблюдении установленного рациона. Она считает, что правильное питание – это не диета, а образ жизни, определённый баланс. Поэтому в течение рабочей недели девушка старается есть веганские продукты, а на выходных рацион герцогини становится более гибким. Это позволяет приводить себя в форму, но при этом не чувствовать жёсткие рамки.
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