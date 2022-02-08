Секреты по похудению от Меган Маркл. Как герцогиня быстро приводит себя в форму

Меган Маркл имеет прекрасную фигуру, несмотря на рождение сына Арчи и дочки Лилибет. И как же герцогине удаётся поддерживать себя в форме? Как рассказало издание Express, девушка придерживается определённого баланса между физическими упражнениями и отдыхом. Ведь важно поддерживать себя в форме, не причиняя при этом психологические травмы. «Мы все очень заняты и жонглируем задачами. Но мне всегда требуется час, чтобы просто расслабиться, посмотреть по телевизору бессмысленные передачи, пообниматься со своими собаками и насладиться бокалом вина. Это все часть инвестиций. Это баланс», – поделилась герцогиня Сассекская.

Фото: instagram.com/meghanmarkle_official

Меган внедрила в свою жизнь ежедневные занятия спортом. Она рассказала, что это помогает не только для физического, но и для психологического здоровья. Девушка призналась: не всегда есть силы на активность, однако она понимает, что все старания в итоге будут видны. Вера, что каждый день с упражнениями поможет добиться более эффективного результата, даёт герцогине дополнительную мотивацию. Также Меган рассказала, что одна из её любимых физических нагрузок – это йога. Данный способ приводить себя в порядок девушка выбрала не просто так. «Моя мама была инструктором по йоге, поэтому практика у меня в крови», – рассказала герцогиня.

Фото: instagram.com/meghanmarkle_official