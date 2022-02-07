Мулан в реальной жизни. Женщина 43 года притворялась мужчиной на работе

После смерти мужа она осталась одна, без работы и денег. Чтобы хоть как-то прокормить себя и недавно рождённую дочь, женщина решила притвориться мужчиной.

Как рассказало издание Time, Сиса Абу Даух лишилась супруга в 22 года. Родственники видели только один выход из этой ситуации: выдать девушку замуж. Однако вдове этот совет не понравился, поэтому она решила активно заняться поисками работы.