Мулан в реальной жизни. Женщина 43 года притворялась мужчиной на работе
После смерти мужа она осталась одна, без работы и денег. Чтобы хоть как-то прокормить себя и недавно рождённую дочь, женщина решила притвориться мужчиной.
Как рассказало издание Time, Сиса Абу Даух лишилась супруга в 22 года. Родственники видели только один выход из этой ситуации: выдать девушку замуж. Однако вдове этот совет не понравился, поэтому она решила активно заняться поисками работы.
Фото: The New York Times / Redux / Bryan Denton
Чтобы хоть как-то прокормить себя и дочь, женщина была вынуждена скрывать свою гендерную принадлежность, поскольку другого способа найти источник заработка просто не было. Каждый день на протяжении 43 лет ей приходилось надевать галабею (длинное мужское одеяние) и белый тюрбан.
Изначально Сиса Абу Даух устроилась разнорабочим, получая меньше доллара в день. Она занималась погрузкой цемента и кирпичей, а также была причастна к строительству зданий. Так продолжалось около семи лет, после чего женщина стала чистильщиком обуви, кем работает до сих пор.
Но всё тайное рано или поздно становится явным, поэтому, когда секрет перевоплощений был раскрыт, Сиса Абу Даух поспешила покинуть родной город. Однако в 2022 году женщина была удостоена высшей награды страны за «идеальное материнство».
Кстати, ранее мы рассказывали о девушке, которая устроилась на традиционно мужскую работу. Она попробовала класть кирпичи и втянулась – подробнее здесь.