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Мулан в реальной жизни. Женщина 43 года притворялась мужчиной на работе

07 февраля 2022 14:01
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После смерти мужа она осталась одна, без работы и денег. Чтобы хоть как-то прокормить себя и недавно рождённую дочь, женщина решила притвориться мужчиной.  

Как рассказало издание Time, Сиса Абу Даух лишилась супруга в 22 года. Родственники видели только один выход из этой ситуации: выдать девушку замуж. Однако вдове этот совет не понравился, поэтому она решила активно заняться поисками работы.  

Мулан в реальной жизни. Женщина 43 года притворялась мужчиной на работе-1

Фото: The New York Times / Redux / Bryan Denton  

Чтобы хоть как-то прокормить себя и дочь, женщина была вынуждена скрывать свою гендерную принадлежность, поскольку другого способа найти источник заработка просто не было. Каждый день на протяжении 43 лет ей приходилось надевать галабею (длинное мужское одеяние) и белый тюрбан.  

Изначально Сиса Абу Даух устроилась разнорабочим, получая меньше доллара в день. Она занималась погрузкой цемента и кирпичей, а также была причастна к строительству зданий. Так продолжалось около семи лет, после чего женщина стала чистильщиком обуви, кем работает до сих пор.  

Мулан в реальной жизни. Женщина 43 года притворялась мужчиной на работе-4

Фото: pexels.com  

Но всё тайное рано или поздно становится явным, поэтому, когда секрет перевоплощений был раскрыт, Сиса Абу Даух поспешила покинуть родной город. Однако в 2022 году женщина была удостоена высшей награды страны за «идеальное материнство».  

Кстати, ранее мы рассказывали о девушке, которая устроилась на традиционно мужскую работу. Она попробовала класть кирпичи и втянулась – подробнее здесь.  

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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