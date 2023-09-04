4 сентября – День бороды. Вот чем ещё известна эта дата

На 4 сентября выпадает празднование Дня бороды, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наверное, борода – это одна из особенностей внешнего облика мужчины, которая за всю историю человечества становилась объектом споров.

В одних культурах она была и есть до сих пор обязательный атрибут, а других, наоборот, ее ношение запрещалось. В последние годы во всем мире борода снова стала модной и для ухода за ней образовалась специальная индустрия.