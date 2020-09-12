«Седина в бороду». Когда наступает кризис среднего возраста?

Люди часто говорят о кризисе среднего возраста. Считается, что этот период наступает, когда у человека уже всё в жизни наладилось. Живёт человек спокойно, есть семья, дети, стабильная работа, квартира и машина. И всё, казалось бы, хорошо, но почему-то всё равно плохо. И тянет совершить что-нибудь эдакое. Так когда же и почему наступает кризис среднего возраста?

Как сообщают учёные Дартмутского колледжа и Национального бюро экономических исследований, большинство людей начинает испытывать беспричинную тоску в 47-48 лет. Хотя, конечно, есть исключения. Например, в России, Китае и Мексике печаль начинает наказывать на людей уже в 43 года.

Как это стало известно? Людям предложили принять участие в опросе. Они должны были рассказать о том, насколько счастливыми себя чувствуют. Пики счастья обычно приходятся на 18-20 лет и на 70 лет. Что интересно, кривая счастья выглядит как буква «U», только снижения уровня счастья и его подъём более плавные.