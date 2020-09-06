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Как надолго сохранить живые цветы? Этот необычный способ вам поможет

06 сентября 2020 07:55
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Вот и закончилось цветущее лето, которое радовало нас радужной палитрой красок и цветов. Но, к сожалению, живые цветы недолговечны, а так хочется продлить им жизнь. Выход есть – можно законсервировать их в глицерине.

Как надолго сохранить живые цветы? Этот необычный способ вам поможет -1


Источник фото: pixabay.com

Законсервированные цветы останутся гибкими, с виду свежими, лишь немного поменяют первоначальный окрас. Такой материал может сохранять свои качества в течение двух-трех лет.

Как надолго сохранить живые цветы? Этот необычный способ вам поможет -4


Источник фото: pixabay.com

Для создания композиции нам понадобятся: цветы, декор, прозрачная емкость, ваза или обыкновенная бутылочка. Емкость предварительно необходимо тщательно вымыть и продезинфицировать кипятком.

Как надолго сохранить живые цветы? Этот необычный способ вам поможет -7

Подготовим наши цветочки. Для этого наискосок срезаем стебли и удаляем нижние листья. Затем расщепляем стебли на 3-5 см, так раствор будет проникать глубже. Цветы готовы для консервирования, можно укладывать их в емкость.

На дно кладем элементы декора, затем раскладываем цветы в произвольном порядке и заливаем раствором.

Как надолго сохранить живые цветы? Этот необычный способ вам поможет -10

Для раствора нам понадобятся: глицерин и горячая вода.

Не пугайтесь если цветы начнут всплывать, спустя время они опустятся на дно емкости. По желанию емкость можно накрыть крышкой и обвязать ленточкой. Чтобы цветы полностью впитались глицериновым раствором, вам понадобится время – от двух недель и до двух месяцев. Но и даже до полного результата этой красотой уже можно наслаждаться.

Результат восхищает, законсервированные цветы выглядят потрясающе!

# Растения и цветы # калейдоскоп # Фотофакт # декор

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