Как надолго сохранить живые цветы? Этот необычный способ вам поможет

Вот и закончилось цветущее лето, которое радовало нас радужной палитрой красок и цветов. Но, к сожалению, живые цветы недолговечны, а так хочется продлить им жизнь. Выход есть – можно законсервировать их в глицерине.

Законсервированные цветы останутся гибкими, с виду свежими, лишь немного поменяют первоначальный окрас. Такой материал может сохранять свои качества в течение двух-трех лет.

Для создания композиции нам понадобятся: цветы, декор, прозрачная емкость, ваза или обыкновенная бутылочка . Емкость предварительно необходимо тщательно вымыть и продезинфицировать кипятком.

Подготовим наши цветочки. Для этого наискосок срезаем стебли и удаляем нижние листья. Затем расщепляем стебли на 3-5 см, так раствор будет проникать глубже. Цветы готовы для консервирования, можно укладывать их в емкость.

На дно кладем элементы декора, затем раскладываем цветы в произвольном порядке и заливаем раствором.