Как надолго сохранить живые цветы? Этот необычный способ вам поможет

Вот и закончилось цветущее лето, которое радовало нас радужной палитрой красок и цветов. Но, к сожалению, живые цветы недолговечны, а так хочется продлить им жизнь. Выход есть – можно законсервировать их в глицерине.
Вот и закончилось цветущее лето, которое радовало нас радужной палитрой красок и цветов. Но, к сожалению, живые цветы недолговечны, а так хочется продлить им жизнь. Выход есть – можно законсервировать их в глицерине.
Источник фото: pixabay.com
Законсервированные цветы останутся гибкими, с виду свежими, лишь немного поменяют первоначальный окрас. Такой материал может сохранять свои качества в течение двух-трех лет.
Источник фото: pixabay.com
Для создания композиции нам понадобятся: цветы, декор, прозрачная емкость, ваза или обыкновенная бутылочка. Емкость предварительно необходимо тщательно вымыть и продезинфицировать кипятком.
Подготовим наши цветочки. Для этого наискосок срезаем стебли и удаляем нижние листья. Затем расщепляем стебли на 3-5 см, так раствор будет проникать глубже. Цветы готовы для консервирования, можно укладывать их в емкость.
На дно кладем элементы декора, затем раскладываем цветы в произвольном порядке и заливаем раствором.
Для раствора нам понадобятся: глицерин и горячая вода.
Не пугайтесь если цветы начнут всплывать, спустя время они опустятся на дно емкости. По желанию емкость можно накрыть крышкой и обвязать ленточкой. Чтобы цветы полностью впитались глицериновым раствором, вам понадобится время – от двух недель и до двух месяцев. Но и даже до полного результата этой красотой уже можно наслаждаться.
Результат восхищает, законсервированные цветы выглядят потрясающе!