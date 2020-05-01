Ушла из жизни вокалистка группы «Фристайл» Нина Кирсо. Ей было 56 лет

Новости Украины. В Полтаве ушла из жизни солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо. Об этом на своей странице в Instagram сообщил участник коллектива Сергей Кузнецов.

«Мы дружили и творили вместе с 1983 года, со времён самодеятельности. Нина Кирсо принимала самое непосредственное участие в создании группы «Фристайл», её голос звучал в наших самых лучших песнях», – написал Кузнецов.

По словам артиста, участие Нины в группе невозможно переоценить. Кирсо всегда помогала людям, которые встречались ей в жизни.

Исполнительница родилась 4 августа 1963 года в Полтаве. Будущая артистка окончила музыкальную школу и Полтавский инженерно-строительный институт.

В 1983 году Кирсо начала петь в женском ВИА «Олимпия». Через пять лет Нина стала не только вокалисткой коллектива «Фристайл», но также соавтором нескольких песен и автором музыки двух композиций.

1 июня 2018 года Нино Кирсо перенесла инсульт, от которого не смогла оправиться. 30 апреля в Полтаве исполнительница умерла.