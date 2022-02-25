В 73 года она танцует хип-хоп. Как бабушка в своём возрасте отжигает в местном фитнес-клубе лучше молодёжи

Возраст – это не повод отказывать себе в радостях жизни, особенно если душа всё ещё требует веселья. Примером того, что всегда можно быть энергичным и заводным, стала бабушка, которой исполнилось уже 73 года.

Как рассказало издание Newsweek, Стефани Уолш с детства мечтала посещать уроки танцев, однако у её родителей не было на это денег. Лишь в 27 лет девушка смогла приобрести абонемент на посещение долгожданных занятий.