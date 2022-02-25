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В 73 года она танцует хип-хоп. Как бабушка в своём возрасте отжигает в местном фитнес-клубе лучше молодёжи

25 февраля 2022 09:16
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Возраст – это не повод отказывать себе в радостях жизни, особенно если душа всё ещё требует веселья. Примером того, что всегда можно быть энергичным и заводным, стала бабушка, которой исполнилось уже 73 года.  

Как рассказало издание Newsweek, Стефани Уолш с детства мечтала посещать уроки танцев, однако у её родителей не было на это денег. Лишь в 27 лет девушка смогла приобрести абонемент на посещение долгожданных занятий.  

В 73 года она танцует хип-хоп. Как бабушка в своём возрасте отжигает в местном фитнес-клубе лучше молодёжи -1

Фото: tiktok.com/@fiercefitnessty

Спустя 46 лет страсть к танцам у Стефани не угасла. Она до сих пор посещает фитнес-клуб и радует пользователей социальных сетей энергией и харизмой.  

Даджа Рене (владелица спортзала) рассказала, что Уолш – полное олицетворение послания, которое вносилось при создании центра: «Присутствие мисс Стефани в классе показало всем и каждому, что вам необязательно быть определенного возраста, размера, цвета кожи или уровня танцев, чтобы стать частью нашей семьи».  

В 73 года она танцует хип-хоп. Как бабушка в своём возрасте отжигает в местном фитнес-клубе лучше молодёжи -4

Фото: Newsweek/Dajah Rene

73-летняя танцовщица мотивирует тысячи людей не обращать внимания на свои физиологические особенности и заниматься любимым делом, которое вдохновляет на новые свершения.  

Ранее мы писали про бабушку, у которой 19 титулов в жиме лёжа. Теперь 72-летняя спортсменка нацелилась на 20-й – подробности здесь.

# Танцы # калейдоскоп # Фотофакт

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