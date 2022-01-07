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Сделала блузку из пакетиков чая и стала знаменитой. Посмотрите на необычное творение блогерши-дизайнерки

07 января 2022 12:03
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Креативный человек креативен во всём. Прямым тому подтверждением стала дизайнерка и художница Джесс Ламворт, которая решила обновить гардероб необычным способом – с помощью чайных пакетиков.  

В TikTok девушка поделилась процессом создания своей работы. Она сшила блузку из обычных пакетиков согревающего напитка, после чего легла в ванну и «заварилась», добавляя сахар и молоко. Сейчас эта публикация является самой популярной. Её просмотрело более 10 миллионов пользователей, каждый пятый из которых отметил ролик лайком.  

Сделала блузку из пакетиков чая и стала знаменитой. Посмотрите на необычное творение блогерши-дизайнерки-1

Фото: tiktok.com/@jamworth  

Своё видео девушка решила начать с истории возникновения идеи сделать необычный наряд. Оказалось, такая мысль пришла блогерше совершенно спонтанно: как ни странно, за чашкой чая. Загоревшись идеей, Джесс сразу же приступила к реализации плана: она собрала достаточное количество заварочных пакетиков, взялась за швейную машинку – и готово.  

Сделала блузку из пакетиков чая и стала знаменитой. Посмотрите на необычное творение блогерши-дизайнерки-4

Фото: tiktok.com/@jamworth  

Теперь у девушки есть целая ванна чая с молоком и сахаром, а также популярность в социальных сетях.  

TikTok всё больше задаёт тенденции в моде. Узнать, как семейная пара стала носить только мужские вещи, набирая при этом популярность в Сети, можно здесь.  

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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