Сделала блузку из пакетиков чая и стала знаменитой. Посмотрите на необычное творение блогерши-дизайнерки
Креативный человек креативен во всём. Прямым тому подтверждением стала дизайнерка и художница Джесс Ламворт, которая решила обновить гардероб необычным способом – с помощью чайных пакетиков.
В TikTok девушка поделилась процессом создания своей работы. Она сшила блузку из обычных пакетиков согревающего напитка, после чего легла в ванну и «заварилась», добавляя сахар и молоко. Сейчас эта публикация является самой популярной. Её просмотрело более 10 миллионов пользователей, каждый пятый из которых отметил ролик лайком.
Фото: tiktok.com/@jamworth
Своё видео девушка решила начать с истории возникновения идеи сделать необычный наряд. Оказалось, такая мысль пришла блогерше совершенно спонтанно: как ни странно, за чашкой чая. Загоревшись идеей, Джесс сразу же приступила к реализации плана: она собрала достаточное количество заварочных пакетиков, взялась за швейную машинку – и готово.
Фото: tiktok.com/@jamworth
Теперь у девушки есть целая ванна чая с молоком и сахаром, а также популярность в социальных сетях.
TikTok всё больше задаёт тенденции в моде. Узнать, как семейная пара стала носить только мужские вещи, набирая при этом популярность в Сети, можно здесь.