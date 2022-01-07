Сделала блузку из пакетиков чая и стала знаменитой. Посмотрите на необычное творение блогерши-дизайнерки

Креативный человек креативен во всём. Прямым тому подтверждением стала дизайнерка и художница Джесс Ламворт, которая решила обновить гардероб необычным способом – с помощью чайных пакетиков.

В TikTok девушка поделилась процессом создания своей работы. Она сшила блузку из обычных пакетиков согревающего напитка, после чего легла в ванну и «заварилась», добавляя сахар и молоко. Сейчас эта публикация является самой популярной. Её просмотрело более 10 миллионов пользователей, каждый пятый из которых отметил ролик лайком.