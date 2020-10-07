«Агрессию не проявлять и не смотреть в глаза». Что ещё следует делать, если встретились с диким животным

Тимофей Горянин, корреспондент:

Пошли в лес по грибы и вдруг встретились с диким волком, главное – не паниковать и предпринимать правильные действия. Что делать и как себя вести в данной ситуации? Нам расскажет эксперт.

Татьяна Ильясова-Кононова, начальник зоотехнического отдела Минского зоопарка:

Если все-таки зверь рычит, подходит, пытается прыгнуть, прижимает уши, приседает на задние лапы, готовится к прыжку, то имейте в виду, что прежде всего нужно защитить лицо и шею, самому попытаться схватить за шею и прижать животное к земле. Это может быть стая, тогда это гораздо опаснее. Агрессию не проявлять, не смотреть в глаза, не оборачиваться спиной, не кричать, а просто постараться аккуратно отступить. Если с хищниками все более-менее понятно, то с травоядными животными сложнее. В большинстве случаев обывателям попадается на глаза лось. Бывает и так, что тот появляется даже в городских парках. Как, например, этот красавец из Минского зоопарка, который добрался до города и решил, что уходить не собирается.

Татьяна Ильясова-Кононова:

Вообще лоси, как и другие копытные, достаточно спокойные, неагрессивные. Это самые крупные оленевые лоси, отличаются большим весом, у них длинные ноги и большие красивые рога. Опасными могут быть в основном самцы в период гона. Вот тогда они могут проявлять агрессию, а в остальном же это очень спокойные животные.

В Беларуси нередко происходят ДТП с участием лосей. У рогатого зверя сборника ПДД нет, но водители могут контролировать ситуацию, сохраняя культуру вождения в отведенных участках, где стоят знаки, предупреждающие о возможном появлении лося на дороге. Татьяна Ильясова-Кононова:

Если вы увидели, что из леса выходит лось, то не стоит ускоряться, пытаться его как-то резко объехать, а лучше, наоборот, притормозить и подождать, пока животное уйдет.

Кроме того, в лесу и даже у дорог порой можно встретить еще одного небезызвестного хозяина белорусских лесов – медведя. Татьяна Ильясова-Кононова:

В Беларуси сейчас медведей совсем немного, одно время даже была информация, что они вообще ушли с территории нашей страны. Ну, а сейчас поступают сведения, что встречаются в наших лесах. Поэтому не стоит пренебрегать и такой опасностью и учитывать все-таки, что для наших лесов именно это самый страшный и самый серьезный хищник – медведь.

Медведь является самым крупным хищником Европы: самцы могут достигать массы аж в 800 килограммов и это представляет серьезную угрозу. Медведи не особо агрессивны, остерегаться стоит одиноких самцов и самок с детенышами, ведь их медведица будет защищать до последнего. Важно отметить, что медведи – не хищники. Они всеядны, поэтому человек не будет являться для них приоритетом, но остерегаться косолапого все равно стоит. Татьяна Ильясова-Кононова:

Если уже такое случилось в лесу, то лучше не кричать, не проявлять агрессию, не убегать, а постараться проявить, наоборот, спокойствие, тихонько отойти в сторону. Если же вас медведь не видит, особенно если вы с подветренной стороны, то с этой же стороны аккуратненько уходите.

Однако не всегда конфликт может закончиться мирно, что делать в такой ситуации? Можно попробовать напугать медведя: покричать, расправить плечи, сделать себя как можно больше. Тем не менее, это не является оптимальным выходом. Татьяна Ильясова-Кононова:

Если вы видите, что все-таки животное идет на вас, проявляет агрессию, то лучше всего упасть на землю, свернуться клубком, закрыть голову руками, не допустить хватания именно за лицо, за шею. Почему-то медведи обычно именно на голову обращают внимание и тушей давят, потому что вес очень большой и когти очень сильные, поэтому одежда плотная хотя бы немного может в этом плане помочь.