Взбодрят утром и поднимут настроение. Готовим кофейные пирожные

Приятного аппетита!

Кстати, вот несколько полезных фактов и советов.

Маскарпоне очень дорогой, поэтому много кулинаров пытаются его заменить домашним творогом, взбитым в творожную массу, либо добавляют сливочный сыр со сливками и сливочным маслом.

Сыр маскарпоне хорошо сохраняет форму после тепловой обработки, поэтому его часто используют в десертах. В этот сыр очень хорошо добавлять ягоды, топпинги, делать выпечку и равиоли.

Сыр маскарпоне очень полезный, так как в нем содержится фосфор, кальций и другие микроэлементы.

Хранить маскарпоне лучше в закрытой банке в холодильнике ближе к морозилке, но не больше одной недели, так как этот сыр теряет свой вкус. Замораживать не стоит, потому что он может расслоиться.

Кофе лучше держать в закрытой банке в темном месте, так как воздух, свет и перепады температуры очень плохо влияют на кофе.

Кофе улучшает настроение, повышает физическую активность, но лучше его употреблять в умеренных количествах.

В какао содержится небольшое количество кофеина, который помогает взбодриться. Лучше пить его в первой половине дня, так как он влияет на сон. Если пить его во второй половине дня, могут быть проблемы со сном.

Первое упоминание о какао было в Южной Америке, тогда какао бобы использовались как декоративные растения.