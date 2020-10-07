Взбодрят утром и поднимут настроение. Готовим кофейные пирожные

Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.
Ингредиенты: печенье (140 г), маскарпоне (250 г), сахарная пудра (10 г), кофе (30 мл) и какао (30 г).
Начнём с того, что смешиваем маскарпоне. Этот сыр нежный сливочный и хорошо подходит для десертов.
Добавляем сахарную пудру и снова смешиваем.
Добавляем кофе и продолжаем вымешивать. Лучше использовать зерновой кофе, сразу его молоть и варить, так как кофе очень быстро теряет свой вкус после вскрытия пачки, если это молотый.
Нарезаем печенье, чтобы получить более крупную крошку, чтобы в пирожных чувствовались кусочки печенья. Для этого десерта лучше использовать итальянское печенье «Савоярди», но можно и любое другое, которое вам больше нравится.
Наше печенье добавляем в маскарпоне с кофе и это все вымешиваем до однородного состояния. Если основа наших пирожных густая, можно добавить еще немного кофе.
Теперь из нашей основы формируем большие или маленькие шарики, лучше, чтобы они были одинаковыми.
Далее – обваливаем эти шарики в какао.
Наши пирожные готовы. Перекладываем их на тарелку.
Приятного аппетита!
Кстати, вот несколько полезных фактов и советов.
Маскарпоне очень дорогой, поэтому много кулинаров пытаются его заменить домашним творогом, взбитым в творожную массу, либо добавляют сливочный сыр со сливками и сливочным маслом.
Сыр маскарпоне хорошо сохраняет форму после тепловой обработки, поэтому его часто используют в десертах. В этот сыр очень хорошо добавлять ягоды, топпинги, делать выпечку и равиоли.
Сыр маскарпоне очень полезный, так как в нем содержится фосфор, кальций и другие микроэлементы.
Хранить маскарпоне лучше в закрытой банке в холодильнике ближе к морозилке, но не больше одной недели, так как этот сыр теряет свой вкус. Замораживать не стоит, потому что он может расслоиться.
Кофе лучше держать в закрытой банке в темном месте, так как воздух, свет и перепады температуры очень плохо влияют на кофе.
Кофе улучшает настроение, повышает физическую активность, но лучше его употреблять в умеренных количествах.
В какао содержится небольшое количество кофеина, который помогает взбодриться. Лучше пить его в первой половине дня, так как он влияет на сон. Если пить его во второй половине дня, могут быть проблемы со сном.
Первое упоминание о какао было в Южной Америке, тогда какао бобы использовались как декоративные растения.