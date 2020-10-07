Прямой эфир

Взбодрят утром и поднимут настроение. Готовим кофейные пирожные

07 октября 2020 07:52
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Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.

Ингредиенты: печенье (140 г), маскарпоне (250 г), сахарная пудра (10 г), кофе (30 мл) и какао (30 г).

Начнём с того, что смешиваем маскарпоне. Этот сыр нежный сливочный и хорошо подходит для десертов.

Взбодрят утром и поднимут настроение. Готовим кофейные пирожные -1

Добавляем сахарную пудру и снова смешиваем. 

Взбодрят утром и поднимут настроение. Готовим кофейные пирожные -4

Добавляем кофе и продолжаем вымешивать. Лучше использовать зерновой кофе, сразу его молоть и варить, так как кофе очень быстро теряет свой вкус после вскрытия пачки, если это молотый.

Взбодрят утром и поднимут настроение. Готовим кофейные пирожные -7

Нарезаем печенье, чтобы получить более крупную крошку, чтобы в пирожных чувствовались кусочки печенья. Для этого десерта лучше использовать итальянское печенье «Савоярди», но можно и любое другое, которое вам больше нравится.

Взбодрят утром и поднимут настроение. Готовим кофейные пирожные -10

Наше печенье добавляем в маскарпоне с кофе и это все вымешиваем до однородного состояния. Если основа наших пирожных густая, можно добавить еще немного кофе.

Взбодрят утром и поднимут настроение. Готовим кофейные пирожные -13

Теперь из нашей основы формируем большие или маленькие шарики, лучше, чтобы они были одинаковыми.

Взбодрят утром и поднимут настроение. Готовим кофейные пирожные -16

Далее – обваливаем эти шарики в какао.

Взбодрят утром и поднимут настроение. Готовим кофейные пирожные -19

Наши пирожные готовы. Перекладываем их на тарелку.

Взбодрят утром и поднимут настроение. Готовим кофейные пирожные -22

Приятного аппетита!

Кстати, вот несколько полезных фактов и советов.

Маскарпоне очень дорогой, поэтому много кулинаров пытаются его заменить домашним творогом, взбитым в творожную массу, либо добавляют сливочный сыр со сливками и сливочным маслом.

Сыр маскарпоне хорошо сохраняет форму после тепловой обработки, поэтому его часто используют в десертах. В этот сыр очень хорошо добавлять ягоды, топпинги, делать выпечку и равиоли.

Сыр маскарпоне очень полезный, так как в нем содержится фосфор, кальций и другие микроэлементы.

Хранить маскарпоне лучше в закрытой банке в холодильнике ближе к морозилке, но не больше одной недели, так как этот сыр теряет свой вкус. Замораживать не стоит, потому что он может расслоиться.

Кофе лучше держать в закрытой банке в темном месте, так как воздух, свет и перепады температуры очень плохо влияют на кофе.

Кофе улучшает настроение, повышает физическую активность, но лучше его употреблять в умеренных количествах.

В какао содержится небольшое количество кофеина, который помогает взбодриться. Лучше пить его в первой половине дня, так как он влияет на сон. Если пить его во второй половине дня, могут быть проблемы со сном.

Первое упоминание о какао было в Южной Америке, тогда какао бобы использовались как декоративные растения.

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