«Из масс-маркета можно тушь, потому что это момент временный». Что лучше покупать из бюджетной и брендовой косметики

Сегодня рынок косметических средств делится на несколько категорий в зависимости от цены и качества. Но правда ли что косметика дорогих и более дешевых брендов производится на одних и тех же заводах, а их формулы разрабатываются в одних и тех же лабораториях? Анастасия Кочук, визажист:

Да, это правда. Есть масс-маркет, брендовая, люксовая и профессиональная косметика. То, что касается уже определенных раскрученных брендов, чаще всего они ведут линейку как масс-маркет, так и для люксовых каких-то продуктов.

Некачественная косметика – это не всегда что-то дешевое. Неудачный продукт можно найти даже у премиум-производителей. Вода, масло, консерванты, экстракты трав – эти вещества встречаются почти в каждом косметическом средстве. Почему тогда один продукт стоит 5 рублей, а другой – 50? Анастасия Кочук:

Что касается цены. По поводу брендовой люксовой косметики есть возможность на рекламу и больше проходит тестирований. По поводу косметики из масс-маркета, то там меньше денег уходит на рекламные кампании и меньше добавляют уходовых компонентов.

Есть позиции, которые не могут стоить дешево, потому что в их производстве немалые средства затрачиваются не только на рекламу, но и разработку. Так за что лучше переплатить, а на каких продуктах можно сэкономить? Анастасия Кочук:

Что касается люкса, естественно, это, в первую очередь, тональная основа, так как это «вторая» кожа. Очень хорошо брать из люксовых брендовых косметических средств базу под макияж, так как это опять-таки идет эффект «второй» кожи. Также это какие-то консилеры, точечные BB- или СС-кремы, что хорошо будет скрывать проблемные участки кожи.

Если брать из масс-маркета что-то бюджетное, это обязательно могут быть сыпучие средства: хайлайтеры, пудра. Также из масс-маркета можно купить тушь, потому что это такой момент временный, буквально 3-4 месяца и она уже становится сыпучая.

И снова возникает вопрос, зачем переплачивать за бренд, если косметика из масс-маркета мало чем уступает? Анастасия Кочук:

Для кого-то бренд – это имя, это красивая упаковка и состояние того, что ты можешь позволить купить себе что-то брендовое. Это лишний раз дает какую-то мотивацию для того, чтобы у тебя в косметичке была дорогая губная помада или хороший тональный крем. Но каждый выбирает по своему карману, по своему вкусу, поэтому разницы огромной нет.