Новости Беларуси. Корпорация Google купила белорусский IT-стартап AIMatter. Компания является резидентом Парк высоких технологий.
Сумма сделки и детали не разглашаются.
Один из основателей белорусской компании Юрий Мельничек сообщил на своей странице в соцсетях о присоединении к Google.
Одно из самых популярных мобильных приложений, разработанных AIMatter, является Fabby Hair. Благодаря нему пользователь может менять цвет волос.
«Проект уникален, потому что никто так делать на живом видео не может» – здесь подробнее.
Пользователи поздравляют Юрия Мельничека и отмечают, что это восхитительный пример для остальных.
«Феноменальный успех за нереально короткий срок! Google офису в Минске – быть!»