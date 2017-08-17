Корпорация Google купила белорусский IT-стартап

Один из основателей белорусской компании Юрий Мельничек сообщил на своей странице в соцсетях о присоединении к Google.

Сумма сделки и детали не разглашаются.

Одно из самых популярных мобильных приложений, разработанных AIMatter, является Fabby Hair. Благодаря нему пользователь может менять цвет волос.

«Проект уникален, потому что никто так делать на живом видео не может» – здесь подробнее.

Пользователи поздравляют Юрия Мельничека и отмечают, что это восхитительный пример для остальных.

«Феноменальный успех за нереально короткий срок! Google офису в Минске – быть!»