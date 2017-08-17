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Корпорация Google купила белорусский IT-стартап

17 августа 2017 10:45
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Новости Беларуси. Корпорация Google купила белорусский IT-стартап AIMatter. Компания является резидентом Парк высоких технологий.

Сумма сделки и детали не разглашаются.

Один из основателей белорусской компании Юрий Мельничек сообщил на своей странице в соцсетях о присоединении к Google.

Корпорация Google купила белорусский IT-стартап-1

Одно из самых популярных мобильных приложений, разработанных AIMatter, является Fabby Hair. Благодаря нему пользователь может менять цвет волос.

«Проект уникален, потому что никто так делать на живом видео не может»здесь подробнее.  

Пользователи поздравляют Юрия Мельничека и отмечают, что это восхитительный пример для остальных.

«Феноменальный успех за нереально короткий срок! Google офису в Минске – быть!»

# Интернет # Фотофакт # калейдоскоп # Юрий Мельничек

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