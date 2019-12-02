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Death Stranding в 9 шутках и мемах

02 декабря 2019 19:05
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Компьютерный мир просто взорвался. Вышла одна из самых ожидаемых и обсуждаемых игр 2019 года – Death Stranding. Геймдизайнер, а по совместительству гений, Хидео Кодзима анонсировал, что создаст абсолютно новую, не похожую ни на что игру еще в 2015. И на это ему потребовалось почти 5 лет.

«Играю с утра до вечера». Геймдизайнер Хидэо Кодзима рассказал о процессе создания игр и о себе

Самые заядлые геймеры уже успели пройти Death Stranding и поделиться своим опытом. Как всегда, все неоднозначно: много нареканий по поводу самого геймплея, игроки жалуются на однообразность (герой ходит из точки А в точку Б, и, по сути, это основа игры). Зато очень круто получились катсцены: они великолепно срежиссированы, наполнены тайным смыслом и напоминают чем-то интерактивное кино.

Как бы то ни было, не будем спойлерить сюжет – многим еще предстоит сыграть в игрушку Кодзимы. А пока мы подобрали самые веселые шутки и мемы про Death Stranding, которые бродят в интернете.

Следил за Death Stranding три года. Только что просмотрел восьмиминутный трейлер: «На словах: «А, так вот оно как. Теперь я всё понимаю». На самом деле: не понимает вообще ничего»

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Death Stranding в 9 шутках и мемах-3

Death Stranding в 9 шутках и мемах-5

Death Stranding в 9 шутках и мемах-7

Death Stranding в 9 шутках и мемах-9


Автор:twitter.com/tramdrey

Death Stranding в 9 шутках и мемах-11

Автор: twitter.com/Arnibarani

Больше всего мемов сделали из сцены, где Сэм убегает от врагов, за плечами которых огромные рюкзаки. Эти рюкзаки напомнили пользователям сумки курьеров из доставок еды. 

Death Stranding в 9 шутках и мемах-14

Бонус. Как бы выглядел Death Stranding, если бы он создавался в условиях другой действительности

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# Компьютерные игры # калейдоскоп # Фотофакт

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