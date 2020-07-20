«Бабочки в животе – это вредно». Лолита о личной жизни, занятиях во время карантина и новом образе

Певица Лолита рассказала о том, как пережила время без концертов во время пандемии коронавируса, чем занималась дома все это время и почему решила изменить прическу.

О «Славянском базаре»: Не выжил бы ни один фестиваль, если бы не было качества Лолита:

Он прекрасный. Фестиваль-то развивается, иначе бы не выжил ни один фестиваль, если бы не было качества. Ни один. Если он живет 29 лет, то это означает, что на следующий год надо молиться всем, чтобы открыли все границы и не было никаких нюансов, связанных со здоровьем во всем мире. Чтобы можно было просто заниматься творчеством, и любой человек мог с удовольствием прийти без опаски, чтобы мы были без масок, без перчаток и без антисептических средств. Потому что все туалеты полны этим. Ты заходишь – нет туалетной бумаги, зато есть антисептическое средство. Но это хорошо.

«Если бы не было этого коронавируса, то для нас надо было бы его придумать» Лолита:

Это не первое мое признание, но я с коллегами говорила. Дело в том, что все, кто на сцене долго (а я порядка 35 лет), мы не успели соскучиться. Мы так устали, а если бы не было этого коронавируса, то для нас надо было бы его придумать. Жизнь без полетов, наконец-то посмотреть уж точно близко на родственников, не просто так завезти деньги в дом и сказать: «Вы почему не цените мой труд», а теперь еще понять, какой у них труд – адский. А дети? Ладно, у меня ребенку 21 год, но у всех моих друзей, у кого школьники, – они теперь заценили работу бабушек и дедушек. Онлайн-обучение – это же катастрофа, то, что ты 24 часа в сутки с теми, кого ты любишь, но это оказалось так тяжело.

Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Чем занималась дома во время карантина? Лолита:

Уборкой. Я выгнала домработницу и нашла уборку. И поняла, что все эти годы платила деньги зря. Лучше бы я их потратила на себя, потому что это просто немыслимо. Просто, когда приезжаешь в 12 часов ночи, а в 6 утра уезжаешь дальше – доходишь до постели, открыл холодильник – что-то там есть, что-то протухло. А когда на тебя все это сваливается, ты понимаешь, что люди вообще ничего не делали. Для кого-то это была потеря работы – я уволила трех человек и счастлива, все трое были профнепригодны. Я это сделала жестко, в плохое время, может быть, но подумала, что никого щадить не буду, я сама тяжело зарабатываю деньги.

О новой прическе: «Я теперь делаю все только ради себя, абсолютно» Лолита:

У людей многих (и мужчин, и женщин) есть желание отражаться в чьих-то глазах и нравиться. Я никогда не стремилась нравиться зрителю, я всегда делала то, что я хотела. А в личной жизни иногда у меня была такая проблема – мне надо было «а я еще и тапочки в зубах (принесу – прим. ред.)». Я теперь делаю все только ради себя, абсолютно. Волосы я остригла только потому, что наращивание было необходимо при той концертной работе и загрузке, но они требовали такого каждодневного ухода, что я сама с ними не справлялась. Началась жара, невозможно спать – я просто взяла ножницы и отрезала. Потом пришли девочки, сняли капсулы, вот и вся история. Потом я похудела, мне можно носить стрижки. Пока я была крупная, я старалась прикрывать шею и горб нарощенными волосами. Вот и все секреты.

Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

«Бабочки в животе – это вредно, как сказала моя психолог» А мужчина одобрил новый имидж? Лолита:

А я у него не спрашивала. Знаете, я вообще уже не спрашиваю. Я делаю только так, как считаю нужным. Кому не нравится – тем со мной не по пути. А вы приехали одна или с новым мужчиной? Лолита:

Во-первых, он у меня не новый. Начнем с этого. С другой стороны, когда человек занят делом, у него нет возможности – это все равно, что я бы его сопровождала на совещания, кто-то бы подумал, что мы ненормальные. Нам же не по 18-ть, чтобы «писять кипятком», и бабочки в животе – это вредно, как сказала моя психолог. Я без бабочек.