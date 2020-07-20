«Уля и Федя». Рената Литвинова показала фотографию парня своей дочери

Новости России. Российская актриса Рената Литвинова поделилась редким снимком на своей странице в Instagram.

Пользователи соцсетей признали, что сначала перепутали дочку Литвиновой с самой артисткой. После этого фанаты актрисы отметили, что молодой человек у Ульяны очень симпатичный.

Напомним, дочь Ренаты окончила частную школу в Париже, а сейчас учится в Королевской академии изящных искусств Антверпена в Бельгии. 26 июля Ульяне исполнится 19 лет.