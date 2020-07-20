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«Уля и Федя». Рената Литвинова показала фотографию парня своей дочери

20 июля 2020 14:05
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Новости России. Российская актриса Рената Литвинова поделилась редким снимком на своей странице в Instagram.

«Уля и Федя – русские в Антверпене», – подписала фотографию актриса.

«Уля и Федя». Рената Литвинова показала фотографию парня своей дочери -1

Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall 

Пользователи соцсетей признали, что сначала перепутали дочку Литвиновой с самой артисткой. После этого фанаты актрисы отметили, что молодой человек у Ульяны очень симпатичный.

Напомним, дочь Ренаты окончила частную школу в Париже, а сейчас учится в Королевской академии изящных искусств Антверпена в Бельгии. 26 июля Ульяне исполнится 19 лет.

Ранее дочь Литвиновой повторила образ мамы в одном из фильмов. Девушка перевоплотилась в бортпроводницу – здесь подробности.

# Звезды # калейдоскоп # Рената Литвинова # Ульяна Литвинова # Фотофакт

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