Люди увидели старые фото актрисы и пытаются определить её возраст. А женщина не признаётся

Актриса поражает пользователей соцсетей своей нестареющей внешностью. Ведь женщина почти не изменилась за 25 лет.

Как сообщает Daily Mail, Кармен Ли впервые появилась на экранах в 1995 году. Уже тогда начинающая актриса удивила людей своим невероятно юным видом. С тех пор зрители часто видели Кармен в фильмах и телепередачах.

Недавно в соцсетях появились снимки Ли, которые были сделаны много лет назад во время съёмок для рекламы. Увидев эти фотографии, пользователи осознали, что прошла четверть века, но актриса совсем не постарела.