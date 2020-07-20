Люди увидели старые фото актрисы и пытаются определить её возраст. А женщина не признаётся
Актриса поражает пользователей соцсетей своей нестареющей внешностью. Ведь женщина почти не изменилась за 25 лет.
Как сообщает Daily Mail, Кармен Ли впервые появилась на экранах в 1995 году. Уже тогда начинающая актриса удивила людей своим невероятно юным видом. С тех пор зрители часто видели Кармен в фильмах и телепередачах.
Недавно в соцсетях появились снимки Ли, которые были сделаны много лет назад во время съёмок для рекламы. Увидев эти фотографии, пользователи осознали, что прошла четверть века, но актриса совсем не постарела.
Фото: instagram.com/carmanlee0816
Сама Кармен решила не разрушать интригу – она продолжает скрывать свой возраст. Поэтому людям остаётся только догадываться. Среди наиболее популярных версий – 41 год, 46 лет, 53 года. Но точно известно, что артистка родилась 16 августа.
Фото: instagram.com/carmanlee0816
Зато Ли призналась, что, по её мнению, помогает ей выглядеть моложе. Актриса пользуется вполне обычными правилами: увлажняет кремами руки и шею, старается поменьше загорать, обожает чёрный кунжут, вместо закусок ест орехи, пьёт много воды.
Фото: instagram.com/carmanlee0816
Также Кармен отмечает, что не пьёт чай или кофе. А ещё она каждый вечер тщательно расчёсывает волосы. По словам актрисы, это не только делает их более шелковистыми, но и помогает лучше засыпать.
Фото: instagram.com/carmanlee0816
Что касается фигуры, Ли регулярно выполняет разные упражнения, чтобы поддерживать себя в форме. Артистка признаётся, что обожает заниматься спортом, поэтому всегда усердно трудится на тренировках.
Фото: instagram.com/carmanlee0816
Кстати, недавно мы рассказывали о женщине, которая выглядит чуть старше 30 лет. Это бывшая модель, у которой есть 27-летняя дочь и 25-летний сын (здесь подробнее).