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Люди увидели старые фото актрисы и пытаются определить её возраст. А женщина не признаётся

20 июля 2020 13:38
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Актриса поражает пользователей соцсетей своей нестареющей внешностью. Ведь женщина почти не изменилась за 25 лет.

Как сообщает Daily Mail, Кармен Ли впервые появилась на экранах в 1995 году. Уже тогда начинающая актриса удивила людей своим невероятно юным видом. С тех пор зрители часто видели Кармен в фильмах и телепередачах.

Недавно в соцсетях появились снимки Ли, которые были сделаны много лет назад во время съёмок для рекламы. Увидев эти фотографии, пользователи осознали, что прошла четверть века, но актриса совсем не постарела.

Люди увидели старые фото актрисы и пытаются определить её возраст. А женщина не признаётся -1

Фото: instagram.com/carmanlee0816 

Сама Кармен решила не разрушать интригу – она продолжает скрывать свой возраст. Поэтому людям остаётся только догадываться. Среди наиболее популярных версий – 41 год, 46 лет, 53 года. Но точно известно, что артистка родилась 16 августа.

Люди увидели старые фото актрисы и пытаются определить её возраст. А женщина не признаётся -4

Фото: instagram.com/carmanlee0816 

Зато Ли призналась, что, по её мнению, помогает ей выглядеть моложе. Актриса пользуется вполне обычными правилами: увлажняет кремами руки и шею, старается поменьше загорать, обожает чёрный кунжут, вместо закусок ест орехи, пьёт много воды.

Люди увидели старые фото актрисы и пытаются определить её возраст. А женщина не признаётся -7

Фото: instagram.com/carmanlee0816 

Также Кармен отмечает, что не пьёт чай или кофе. А ещё она каждый вечер тщательно расчёсывает волосы. По словам актрисы, это не только делает их более шелковистыми, но и помогает лучше засыпать.

Люди увидели старые фото актрисы и пытаются определить её возраст. А женщина не признаётся -10

Фото: instagram.com/carmanlee0816 

Что касается фигуры, Ли регулярно выполняет разные упражнения, чтобы поддерживать себя в форме. Артистка признаётся, что обожает заниматься спортом, поэтому всегда усердно трудится на тренировках.

Люди увидели старые фото актрисы и пытаются определить её возраст. А женщина не признаётся -13

Фото: instagram.com/carmanlee0816 

Кстати, недавно мы рассказывали о женщине, которая выглядит чуть старше 30 лет. Это бывшая модель, у которой есть 27-летняя дочь и 25-летний сын (здесь подробнее). 

# Красота # калейдоскоп # Фотофакт

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