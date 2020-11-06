«С пяти лет хотела быть полезной людям». Как девушка с церебральным параличом учится в медицинском колледже

Болезнь – это всегда испытание. Тем страшнее она кажется, когда дело касается детей. В этот момент родителям важно понимать – они не одни, а опустить руки – значить, потерять время.

У Екатерины Мащёнской детский церебральный паралич. На этом фото в альбоме она ещё малышка, но за детской улыбкой – недетское мужество и стойкость. Сегодня у семьи особенный день – Кате исполнилось 18. Екатерина Мащёнская:

С самого детства, с пяти лет я всегда хотела поступить в медицинский и быть полезной людям.

Теперь дарить добро может и она сама, детская мечта девушки осуществилась. Екатерина – студентка Минского государственного медицинского колледжа. Отличница, активистка, красавица. Преподаватели наперебой дают о новоиспечённой студентке исключительно положительные отзывы, а сложнейшие медицинские науки усваиваются на раз-два. Александра Масловская, куратор 101-й группы, преподаватель микробиологии Минского государственного медицинского колледжа:

В нашем колледже занимаются дети с особенностями физического развития. Мы готовим фельдшеров-лаборантов и они даже в силу своих особенностей физического развития вполне смогут работать и будут адаптированы в нашем обществе. Это её первый коллектив, конечно, ей сложно, но Катя очень дружелюбная, солнечная девочка, с ней легко. С детьми нашла контакт, они ей помогают во всём. Какие-то физические особенности развития никак не сказываются на том, какой она будет специалист, какой она человек.

Валентина Новожилова, педагог:

Девочка как учащаяся очень прилежная, немножко не всё получается, но она очень старается, старается сесть поближе, очень внимательно слушает. На неё преподаватели во время изъяснения материала очень приятно смотрят, потому что она вот вся подвигается и глазки горят, смотрит и внимает. Какие будут успехи – об этом мы поговорим позже, сейчас ещё только два месяца прошло.

В такой важный день на ум маме приходят лишь самые яркие моменты из жизни дочери. В их числе – письмо Президенту и потом ответ от него, который даже не ожидали получить. В конверте, подписанным лично главой государства, было заветное приглашение на новогоднюю президентскую ёлку. В тот момент стало понятно: мечты сбываются.

Леонарда Мащёнская, мама Кати:

Опять в течение какого-то времени нас приглашают в Ленинский райисполком для беседы. Какая беседа я даже не представляла. Оказывается, нам была вручена квартира – вот в этой квартире, в какой мы сейчас живём. Всё, что в этой квартире находится, это всё было подарком. Она ещё в письме писала, что она хочет стать врачом с детства. Сейчас она учится. Вся мечта её сбылась. Однажды позвонила женщина, хочет приехать. Ну, мы так не подумали: кто и что. И приехали к нам с такими сумками, пакетами, привезли всё медицинское, то, что ей надо: костюмы, халаты такие все красивые.

Удивительная, добрая, чуткая – это первое, что приходит на ум во время общения с Катей, а еще на удивление амбициозная. После колледжа в планах университет и работа, которая обязательно будет на благо людям. Екатерина Мащёнская:

Наверное, самый большой подарок – это здоровье. Я очень рада тому, что мои близкие, мои родители всегда со мной, они меня поддерживают – это, мне кажется, самое главное.