С героем мема случилась неприятность, но он держится. А пользователи соцсетей подбадривают его изо всех сил

Андраш Арато известен как человек, скрывающий боль. Обычно это просто шутка, но в этот раз мужчина действительно попал в беду.

Как рассказал Арато на своей странице в Facebook, 31 января он оступился и упал. Венгерский инженер-электрик сразу почувствовал, что это что-то более серьёзное, чем обычный ушиб, поэтому он обратился за помощью к медикам.

К счастью для Андраша, всё прошло быстро. Он записался к врачу, сделал рентген, проконсультировался у хирурга. Выяснилось, что у Арато сломаны два пальца на правой руке. Мужчине наложили гипс, ещё раз сделали рентген, вручили необходимые справки и отпустили домой.