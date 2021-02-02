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С героем мема случилась неприятность, но он держится. А пользователи соцсетей подбадривают его изо всех сил

02 февраля 2021 10:36
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Андраш Арато известен как человек, скрывающий боль. Обычно это просто шутка, но в этот раз мужчина действительно попал в беду. 

Как рассказал Арато на своей странице в Facebook, 31 января он оступился и упал. Венгерский инженер-электрик сразу почувствовал, что это что-то более серьёзное, чем обычный ушиб, поэтому он обратился за помощью к медикам. 

К счастью для Андраша, всё прошло быстро. Он записался к врачу, сделал рентген, проконсультировался у хирурга. Выяснилось, что у Арато сломаны два пальца на правой руке. Мужчине наложили гипс, ещё раз сделали рентген, вручили необходимые справки и отпустили домой. 

С героем мема случилась неприятность, но он держится. А пользователи соцсетей подбадривают его изо всех сил -1

Фото: facebook.com/aratoa 

По словам Андраша, на выздоровление уйдёт примерно шесть месяцев.  Мужчина надеется, что после этого всё будет в порядке. А поклонники Арато уверяют, что с ним точно всё будет хорошо, ведь ему желают выздоровления миллионы людей. 

Напомним, Андраш Арато известен как «Гарольд, скрывающий боль». Венгр прославился в 2011 году, когда на просьбу фотографа сделать весёлое лицо, Андраш вымученно улыбнулся. С тех пор он не только электрик, но также модель и герой мема. 

Кстати, недавно мы рассказывали про «Девочку-катастрофу». Вот как героиня мема выглядит сейчас (здесь подробнее). 

# Звезды # калейдоскоп # Фотофакт

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