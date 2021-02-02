Чтобы внуки не скучали. Бабушка и дедушка сделали игрушки в виде самих себя

Супруги узнали, что маленькие внуки очень без них скучают. Мужчина и женщина придумали, как можно выйти из положения.

Как сообщает Metro, Пэт и Крис Берроу не видели своих внуков с марта 2020 года. 9-летний Джексон и 7-летняя Сэди очень скучали по бабушке и дедушке. Немного подумав, супружеская пара нашла неплохой выход из положения.