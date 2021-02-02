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Чтобы внуки не скучали. Бабушка и дедушка сделали игрушки в виде самих себя

02 февраля 2021 09:34
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Супруги узнали, что маленькие внуки очень без них скучают. Мужчина и женщина придумали, как можно выйти из положения. 

Как сообщает Metro, Пэт и Крис Берроу не видели своих внуков с марта 2020 года. 9-летний Джексон и 7-летняя Сэди очень скучали по бабушке и дедушке. Немного подумав, супружеская пара нашла неплохой выход из положения. 

Чтобы внуки не скучали. Бабушка и дедушка сделали игрушки в виде самих себя -1

Фото: Jam Press 

Пенсионеры сделали две вязаные игрушки в виде самих себя, а затем отправили эти изделия своим юным родственникам. Игрушка деда была с плешью и усами, а бабушкина с волосами, но без бровей. 

Чтобы внуки не скучали. Бабушка и дедушка сделали игрушки в виде самих себя -4

Фото: Jam Press 

Детям понравились подарки, теперь Джексон и Сэди обнимают игрушечных бабушку и дедушку перед сном, а днём вполне могут устроить с ними чаепитие. 

Чтобы внуки не скучали. Бабушка и дедушка сделали игрушки в виде самих себя -7

Фото: Jam Press 

Ранее мы рассказывали о мужчине, который нашёл письмо своего дедушки. Оказалось, что он очень ревновал свою будущую супругу – здесь подробности

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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