Чтобы внуки не скучали. Бабушка и дедушка сделали игрушки в виде самих себя
Супруги узнали, что маленькие внуки очень без них скучают. Мужчина и женщина придумали, как можно выйти из положения.
Как сообщает Metro, Пэт и Крис Берроу не видели своих внуков с марта 2020 года. 9-летний Джексон и 7-летняя Сэди очень скучали по бабушке и дедушке. Немного подумав, супружеская пара нашла неплохой выход из положения.
Пенсионеры сделали две вязаные игрушки в виде самих себя, а затем отправили эти изделия своим юным родственникам. Игрушка деда была с плешью и усами, а бабушкина с волосами, но без бровей.
Детям понравились подарки, теперь Джексон и Сэди обнимают игрушечных бабушку и дедушку перед сном, а днём вполне могут устроить с ними чаепитие.
Ранее мы рассказывали о мужчине, который нашёл письмо своего дедушки. Оказалось, что он очень ревновал свою будущую супругу – здесь подробности.