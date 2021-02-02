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Теперь это весёлые воспоминания. Вот как женщина объясняла дочкины прогулы

02 февраля 2021 10:08
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Женщина перебирала старые школьные вещи и нашла две записки своей мамы. Этими посланиями она объясняла дочкины прогулы.

Как сообщает Metro, Донна Сладдс ходила в школу ещё в 1980-х. В то время родители должны были писать объяснительную, если их детей не было на уроках. Однако Нора, мама Донны, не была очень ответственным человеком. Поэтому её объяснительные больше похожи на простые записки.

Теперь это весёлые воспоминания. Вот как женщина объясняла дочкины прогулы-1

Фото: Kennedy News and Media

В одном случае Нора написала, что её дочери не было на занятиях, потому что она ходила в парикмахерскую. Во втором случае женщина даже не стала уточнять причину, а расплывчато объяснила, что Донне нужно было выехать в город.

Теперь это весёлые воспоминания. Вот как женщина объясняла дочкины прогулы-4

Фото: Kennedy News and Media

Что интересно, Нора воспитывала детей в строгости, но не считала школу главной обязанностью подростка. Например, один раз женщина сказала детям остаться дома, чтобы посмотреть фильм. В то время его нельзя было записать или найти в интернете, а Нора хотела, чтобы ребята его увидели.

Теперь это весёлые воспоминания. Вот как женщина объясняла дочкины прогулы-7

Фото: Kennedy News and Media

Впрочем, по словам Донны, в школе учителя с пониманием относились к её маме и никогда не ругали за подобные объяснительные.

Кстати, ранее мужчина захотел поделиться запиской своего отца. Всего парой строк он продемонстрировал свою любовь к сыну – подробнее здесь

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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