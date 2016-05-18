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Школьник, оставшийся без пары, пригласил на выпускной кошку

18 мая 2016 08:32
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Новости США. 17-летний Сэм Стайнгард не смог найти себе пару для выпускного бала. Но нашел достаточно оригинальное решение вопроса: молодой человек пригласил на торжество свою кошку Руби.

Руби в нарядном платье и кедах произвела фурор в социальных сетях.



Отец Сэма решил запечатлеть, как будет выглядеть пара. Фотографии во всевозможных социальных сетях разместила сестра Сэма. Так, еще не дойдя до мероприятия, Сэм и Руби стали знаменитыми.

Автор статьи в Cosmopolitan:
Хотела бы я, чтобы кто-нибудь смотрел на меня с такой же нежностью, как эта кошка на своего хозяина.

Пока неизвестно, останется ли кошка довольна приключением. Сэм боится, что его любимице на балу не понравится, а повышенное внимание станет для нее сильным стрессом.

Животные, которые очень похожи на знаменитостей. Невероятный фотофакт смотрите здесь.

# Фотофакт # калейдоскоп # Необычное # Сэм Стайнгард

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