Ровно полгода со дня свадьбы. Меган Маркл выбрала блестящий образ для торжественного концерта
Меган Маркл и принц Гарри 19 ноября посетили благотворительный концерт Royal Variety Performance в Лондоне.
Меган Маркл поразила посетителей мероприятия своим внешним видом – его назвали очень удачным образом для беременной девушки. Маркл отдала предпочтение длинной черной юбке и черно-белому топу на бретелях, который был расшит пайетками. Наряд подчеркнул округлившийся живот герцогини.
Благотворительное мероприятие проходит уже более 100 лет – оно было организовано впервые в 1912 году. В нынешнем году перед гостями концерта выступили группа Take That, с участниками которой Меган Маркл удалось пообщаться, Джордж Эзра, Рик Эстли и Андреа Бочелли.
Принц Гарри посещает концерт не в первый раз, а вот для Меган это мероприятие стало дебютным.
К слову, концерт совпал с важной датой пары – ровно полгода тому назад Меган и Гарри сыграли свадьбу. Весной будущего года пара ожидает рождения первенца.
10 лучших образов Меган Маркл после новости о её беременности (читать далее).