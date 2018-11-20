Ровно полгода со дня свадьбы. Меган Маркл выбрала блестящий образ для торжественного концерта

Меган Маркл и принц Гарри 19 ноября посетили благотворительный концерт Royal Variety Performance в Лондоне. Меган Маркл поразила посетителей мероприятия своим внешним видом – его назвали очень удачным образом для беременной девушки. Маркл отдала предпочтение длинной черной юбке и черно-белому топу на бретелях, который был расшит пайетками. Наряд подчеркнул округлившийся живот герцогини.

Благотворительное мероприятие проходит уже более 100 лет – оно было организовано впервые в 1912 году. В нынешнем году перед гостями концерта выступили группа Take That, с участниками которой Меган Маркл удалось пообщаться, Джордж Эзра, Рик Эстли и Андреа Бочелли.

Принц Гарри посещает концерт не в первый раз, а вот для Меган это мероприятие стало дебютным.