Более 38 тысяч просмотров. Певец Олег Винник поделился видео со своих выступлений в Беларуси
Украинский певец и композитор Олег Винник показал на своем YouTube-канале видео о его выступлениях в Беларуси, которые состоялись в нынешнем году.
Артист опубликовал ролик накануне своего сольного концерта в Минске.
В видео собраны нарезки из выступлений в Минске, Александрии, Гомеле и Витебске.
Олег Винник:
Ловите порцию теплых летних воспоминаний с нашей июльской поездки в Беларусь.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Олег Винник»
За несколько дней видео посмотрели более 38 тысяч раз. На своей странице в Instagram артист написал, что «в следующем году обязательно вернемся в Беларусь! Мне очень приятно, что вы приняли меня и полюбили».
В описании к ролику было отмечено, что слушатели из Беларуси отлично знали песни исполнителя – зал подпевал и танцевал.
Олег Винник:
Белорусскую публику не так просто расшевелить. Зрители привыкли сидеть на концертах. Но на моих выступлениях все танцуют, и это очень приятно.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Олег Винник»
На кадрах ролика можно увидеть не только фрагменты выступлений, но и то, как в перерывах между музыкальными мероприятиями исполнитель успевал давать интервью, заниматься спортом, а также знакомиться с достопримечательностями страны.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Олег Винник»
Подписчики оценили видео.
«Спасибо, что делитесь такими моментами. Всегда интересно узнать немного о закулисье. Песня очень красивая, если вдуматься в слова, многому можно научиться»,
«Спасибо за отличный ролик».
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