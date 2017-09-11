Пошаговый рецепт: болгарский перец в томатном соке

Консервированные овощи – отличное дополнение любого зимнего застолья. В нашей рубрике вы узнаете самые интересные рецепты солений от опытных хозяек.

Виктория Жуковская: Доброе утро. Я – мама большого семейства, где с нетерпением ждут наступления осени – времени, когда можно заняться приготовлением аппетитных заготовок на зиму. И, как у любой хозяйки, у меня есть парочка кулинарных секретов для приготовления пряных маринадов и консерваций. Предлагаю этим утром законсервировать ароматный перец.

Из ингредиентов нам понадобится перец, для его заполнения – капуста. Для маринада – томат, соль, сахар, а для пикантности – уксус и чеснок.

Начнем с маринада, для этого томаты пропустим через блендер.

Виктория Жуковская: Пока закипает наш маринад, мы займемся начинкой перца. Для этого нашинкуем капусту.

Перец и капуста – удачный гастрономический союз. Чтобы они подружились, избавляем перец от прежнего содержимого. В нашем случае главный герой сюжета оказался слишком уж внушительных размеров, чтобы со всеми удобствами поселиться в банке. Пришлось принимать экстренные меры – разрезать его пополам. На дольки укладываем капусту и посыпаем солью.

Виктория Жуковская:

Почему бы нам для остроты блюда не добавить черный молотый перец?