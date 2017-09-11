Прямой эфир

Пошаговый рецепт: болгарский перец в томатном соке

11 сентября 2017 14:23
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Консервированные овощи – отличное дополнение любого зимнего застолья. В нашей рубрике вы узнаете самые интересные рецепты солений от опытных хозяек.

Ингредиенты:
Болгарский перец
Капуста
Черный молотый перец
800 г томатов
6 зубчиков чеснока
1,5 ст. ложки соли
2 ст. ложки сахара
30 мл яблочного уксуса
30 мл подсолнечного масла

Пошаговый рецепт: болгарский перец в томатном соке-1

Виктория Жуковская:
Доброе утро. Я – мама большого семейства, где с нетерпением ждут наступления осени – времени, когда можно заняться приготовлением аппетитных заготовок на зиму. И, как у любой хозяйки, у меня есть парочка кулинарных секретов для приготовления пряных маринадов и консерваций. Предлагаю этим утром законсервировать ароматный перец.

Пошаговый рецепт: болгарский перец в томатном соке-4

Из ингредиентов нам понадобится перец, для его заполнения – капуста. Для маринада – томат, соль, сахар, а для пикантности – уксус и чеснок.

Пошаговый рецепт: болгарский перец в томатном соке-6

Начнем с маринада, для этого томаты пропустим через блендер.

Виктория Жуковская:
Пока закипает наш маринад, мы займемся начинкой перца. Для этого нашинкуем капусту.

Пошаговый рецепт: болгарский перец в томатном соке-9

Перец и капуста – удачный  гастрономический союз. Чтобы они подружились, избавляем перец от прежнего содержимого. В нашем случае главный герой сюжета оказался слишком уж внушительных размеров,  чтобы со всеми удобствами поселиться в банке. Пришлось принимать экстренные меры – разрезать его пополам. На дольки укладываем капусту и посыпаем солью.

Виктория Жуковская:
Почему бы нам для остроты блюда не добавить черный молотый перец?

Пошаговый рецепт: болгарский перец в томатном соке-12

Тем временем закипел маринад. Добавляем туда чеснок.

Пошаговый рецепт: болгарский перец в томатном соке-14

На 800 граммов томатов по рецепту вам понадобится 6 зубчиков чеснока. Следом засыпаем полторы столовые ложки соли и 2 столовые ложки сахара.

Пошаговый рецепт: болгарский перец в томатном соке-16

Затем – по 30 миллилитров яблочного уксуса и подсолнечного масла.

Виктория Жуковская:
Оставляем кипеть на 15 минут.

Пошаговый рецепт: болгарский перец в томатном соке-19

Теперь самое интересное. Укладываем перец на дно банки.

Пошаговый рецепт: болгарский перец в томатном соке-21

Кипящим маринадом заливаем банки до краев. Отправляем банки на стерилизацию.

Пошаговый рецепт: болгарский перец в томатном соке-23

За 15 минут в кипящей воде доводим блюдо до полной готовности.

Виктория Жуковская:
А сейчас последний штрих. Осталось зафиксировать крышки. Наши перцы готовы. Приятного аппетита!

# Рецепты # Фотофакт # калейдоскоп

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