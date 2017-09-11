Лолита расплакалась на «Новой волне»: артистка представила песню, посвященную Фаине Раневской

Новости России. На фестивале «Новая волна» в Сочи певица Лолита представила новую песню «Раневская», которая была посвящена известной актрисе. Во время исполнения композиции певица не смогла сдержать слез. А зал встретил выступление Лолиты овациями.

На концерте, тема которого была обозначена как день кино, артистка исполнила новую композицию. На своей странице в соцсетях Лолита написала, что очень счастлива.

Лолита, певица:

Спела премьеру от Алексея Романоф на «Новой Волне» в день кино… Лёша, я публикую приём Твоей Песни!!.. и ещё! Как мне повезло, что Партнёром на 1 минуту песни стал Выдающийся Русский Актёр Никита Сергеевич Михалков. Я самая Счастливая сегодня!!!