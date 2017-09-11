Лолита расплакалась на «Новой волне»: артистка представила песню, посвященную Фаине Раневской
Новости России. На фестивале «Новая волна» в Сочи певица Лолита представила новую песню «Раневская», которая была посвящена известной актрисе. Во время исполнения композиции певица не смогла сдержать слез. А зал встретил выступление Лолиты овациями.
На концерте, тема которого была обозначена как день кино, артистка исполнила новую композицию. На своей странице в соцсетях Лолита написала, что очень счастлива.
Лолита, певица:
Спела премьеру от Алексея Романоф на «Новой Волне» в день кино… Лёша, я публикую приём Твоей Песни!!.. и ещё! Как мне повезло, что Партнёром на 1 минуту песни стал Выдающийся Русский Актёр Никита Сергеевич Михалков. Я самая Счастливая сегодня!!!
Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya
Автор песни – Алексей Романоф поделился с подписчиками впечатлениями от выступления Лолиты.
Алексей Романоф, автор песни:
По дороге домой, между Германией и Польшей мне прислали видео сегодняшней премьеры. Лолита пела «Раневскую» на Новой Волне... Спасибо всем зрителям, спасибо Лолите, спасибо Никите Михалкову, спасибо Фаине Георгиевне... «Там, где закончен спектакль – реальная начинается жизнь». Я благодарен судьбе, мне опять повезло, я понимаю, это все случайности, но из них и состоит Жизнь. Спасибо.
Фаина Раневская. Великая актриса, женщина-афоризм, каждая небольшая роль которой – бриллиант чистой пробы
Фото: instagram.com/alexeyromanof
Лолита о клипе «На Титанике»: Шнур уехал, «лабутены» остались
Оценили новую песню Лолиты и ее коллеги. Например, певец Сергей Лазарев советует послушать «Раневскую».
Сергей Лазарев, певец:
С Невероятной Лолитой! Люблю ее за честность, открытость, за индивидуальность и непохожесть, за потрясающие песни. Обязательно посмотрите ее выступление на вечере «Кино». Новая песня «Раневская» заставила плакать и стоя аплодировать весь зал! Лолита, браво!
Фото: instagram.com/alexeyromanof
Лолита поразила всех и на репетиции концерта. На сцену артистка поднялась с пакетом молока. Однако это была не очередная эпатажная выходка Лолиты, а необходимость. У певицы проблемы со связками.
Напомним, что нынешним летом Лолита была героиней соцсетей.
Комбинезон, который она надела на одно из выступлений, стал мемом – здесь подробнее.