Чемпионы Australian Open. Как сейчас выглядят знаменитые спортсмены прошлых лет

Сейчас в очередной раз проходит Открытый чемпионат Австралии по теннису, в котором за звание лучших состязаются профессиональные спортсмены. И с каждым годом чемпионов становится больше.

На неделе спортивную карьеру завершила одна из победительниц этого турнира – Каролина Возняцки. После её ухода мы решили вспомнить по пять теннисистов и теннисисток в одиночном разряде, которые когда-то завоевали титул чемпионов Australian Open.

Матс Виландер, 55 лет

Шведский теннисист. Занимал позицию первой ракетки мира 20 недель. Трижды становился победителем Australian Open.