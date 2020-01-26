Чемпионы Australian Open. Как сейчас выглядят знаменитые спортсмены прошлых лет
Сейчас в очередной раз проходит Открытый чемпионат Австралии по теннису, в котором за звание лучших состязаются профессиональные спортсмены. И с каждым годом чемпионов становится больше.
На неделе спортивную карьеру завершила одна из победительниц этого турнира – Каролина Возняцки. После её ухода мы решили вспомнить по пять теннисистов и теннисисток в одиночном разряде, которые когда-то завоевали титул чемпионов Australian Open.
Матс Виландер, 55 лет
Шведский теннисист. Занимал позицию первой ракетки мира 20 недель. Трижды становился победителем Australian Open.
Фото: instagram.com/vantaggio.tennis и instagram.com/matswilanderofficial
Стефан Эдберг, 54 года
Шведский спортсмен, единственный в истории обладатель Большого шлема среди юниоров. С перерывами был первой ракеткой мира 72 недели. Отличался таким благородным поведением, что в честь него была учреждена специальная награда за мастерство и служение теннису – «Джентльмен корта» имени Стефана Эдберга. Он всегда оставался вежлив и спокоен, независимо от победы или поражения. Дважды чемпион Australian Open.
Фото: instagram.com/homenajesbacanes
Борис Беккер, 52 года
Немецкий теннисист. 12 недель был первой ракеткой мира. Дважды выигрывал Australian Open.
Фото: instagram.com/borisbeckerofficial
Пит Сампрас, 48 лет
Американский спортсмен греческого происхождения. Был первой ракеткой мира 286 недель, что являлось рекордом среди мужчин до 2012 года, пока рекорд не был побит Роджером Федерером. Двукратный победитель Australian Open.
Фото: instagram.com/antwan.chambers и instagram.com/officialpetesampras
Андре Агасси, 49 лет
Американский теннисист. 101 неделю занимал первую строчку в мировом рейтинге одиночного разряда. Четыре раза становился победителем Australian Open.
Фото: instagram.com/agassi
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Крис Эверт, 65 лет
Американская спортсменка. 260 недель была первой ракеткой мира. Дважды чемпионка Australian Open.
Фото: instagram.com/chrissieevert
Штеффи Граф, 50 лет
Немецкая теннисистка. Обладательница уникального достижения под названием «Золотой шлем». Оно было получено завоеванием Большого шлема и последующей победой на Олимпиаде в Сеуле. 186 недель подряд была первой ракеткой мира, а всего за карьеру – 377 недель, что является рекордами. Четыре раза становилась победительницей Australian Open.
Фото: instagram.com/grafgoat
Моника Селеш, 46 лет
Американская спортсменка югославского происхождения. 178 недель занимала первую строчку мирового рейтинга. Четырежды выигрывала Australian Open.
Фото: facebook.com/MonicaSelesSite и twitter.com/MonicaSeles10s
Мартина Хингис, 39 лет
Швейцарская теннисистка чешско-венгерского происхождения. Была первой ракеткой мира 209 недель. Побеждала на турнире Australian Open три раза.
Фото: instagram.com/martinahingis80
Дженнифер Каприати, 43 года
Американская спортсменка. Занимала первую строчку мирового рейтинга 17 недель. Дважды чемпионка Australian Open.
Фото: facebook.com/Jennifer-Capriati-Tennis-1454993461427529 и twitter.com/JenCapriati