Медитация, музыка и юмор. Восемь способов избавиться от стресса

Давайте поговорим об одном из злейших врагов современного человека – стрессе. Вообще, у человека всегда полно проблем, но он умеет ловко справляться с ними и двигаться дальше. Преодоление трудностей становится привычкой. Но вот стресс…

Он окружает нас повсюду. Вот вы едете в маршрутке и хотите попросить водителя остановиться после перекрёстка, но на это требуется недюжинное усилие воли. Или даже просто спросить у человека в общественном транспорте, будет ли он выходить, чтобы и вы смогли. Гораздо проще толкаться плечами, чем заговорить с незнакомцем.

Есть и много других поводов. Опоздание на экзамен и он сам – сплошной стресс. Или написание дипломной работы, которую не раз приходится переделывать. Сравнивание себя с сыном маминой подруги. Проблемы с трудоустройством, проблемы с личной жизнью. И так далее.

Насколько негативно сказывается стресс на человеке каждый знает сам, поэтому мы не будем в это углубляться. Давайте лучше сразу выясним, как можно справиться с этим состоянием повышенного напряжения.

Чтение, просмотр сериала, прохождение компьютерной игры

Всё это затягивает в себя, любые посторонние мысли исчезают и человек полностью погружается в другой мир. Проблему это не решит, но поможет расслабиться, отдохнуть и уже затем со свежей головой взглянуть на ситуацию под другим углом.