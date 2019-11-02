Медитация, музыка и юмор. Восемь способов избавиться от стресса
Давайте поговорим об одном из злейших врагов современного человека – стрессе. Вообще, у человека всегда полно проблем, но он умеет ловко справляться с ними и двигаться дальше. Преодоление трудностей становится привычкой. Но вот стресс…
Он окружает нас повсюду. Вот вы едете в маршрутке и хотите попросить водителя остановиться после перекрёстка, но на это требуется недюжинное усилие воли. Или даже просто спросить у человека в общественном транспорте, будет ли он выходить, чтобы и вы смогли. Гораздо проще толкаться плечами, чем заговорить с незнакомцем.
Есть и много других поводов. Опоздание на экзамен и он сам – сплошной стресс. Или написание дипломной работы, которую не раз приходится переделывать. Сравнивание себя с сыном маминой подруги. Проблемы с трудоустройством, проблемы с личной жизнью. И так далее.
Насколько негативно сказывается стресс на человеке каждый знает сам, поэтому мы не будем в это углубляться. Давайте лучше сразу выясним, как можно справиться с этим состоянием повышенного напряжения.
Чтение, просмотр сериала, прохождение компьютерной игры
Всё это затягивает в себя, любые посторонние мысли исчезают и человек полностью погружается в другой мир. Проблему это не решит, но поможет расслабиться, отдохнуть и уже затем со свежей головой взглянуть на ситуацию под другим углом.
Медитация
О пользе этого занятия не говорит только ленивый. Однако многие жалуются, что у них не получается. В этом нет ничего страшного. Ведь никто не способен почувствовать ровно точно то же, что и другой человек. Ваша медитация правильная для вас. Достаточно просто сесть, закрыть глаза и попытаться расслабиться. Можно использовать музыку, можно в тишине, можно сосредоточиться на дыхании. Нужно пробовать разные варианты и найти свой. И не обязательно заставлять себя медитировать регулярно – это лишний повод для стресса. Заниматься этим нужно только тогда, когда есть потребность или желание.
Уборка
Быть может, дело в угнетающей обстановке, а не каких-то иных факторах? Гора немытой посуды, прилипающие к полу тапки и заваленный письменный стол мало у кого способны вызвать энтузиазм и вдохновить на новые свершения. Наведите порядок и дышать станет легче. Кстати, и сам процесс уборки поможет отвлечься от негативных мыслей.
Ароматерапия
Распылите эфирные масла или подожгите свечи. Приятный запах успокаивает. Говорят, эффект усиливается, если ещё принять горячую ванну. Можно добавить пену для ванн и/или морскую соль.
Музыка
Каждый сам знает, что музыка помогает. Можно слушать песни, чтобы заглушить фоновые звуки и сосредоточиться на работе. Можно включить музыку, чтобы заниматься уборкой было веселее. А можно послушать композиции, чтобы погрустить. Как бы там ни было, достаточно просто посидеть в наушниках, откинувшись в кресле, чтобы музыка сама изгнала из вашей головы дурные мысли.
Выпуск пара
Лучше всего излить свои эмоции через спорт. Сходить на пробежку или позаниматься в спортзале. Если для избавления от стресса необходимо заняться деструктивной деятельностью, что же, сломайте ненужные доски или валяющиеся на земле ветки. Можно жестоко избить подушку или боксёрскую грушу. Подушку даже можно кинуть об стену. Но не забудьте потом извиниться перед подушкой и стеной.
Потрогайте что-нибудь
Например, плюшевого мишку. Если есть домашний питомец – самое время почесать его за ухом или погладить. Если есть брат/сестра или девушка/парень, с их разрешения можно их обнять или потрогать. А ещё кому-то помогает скручивание/раскручивание письменной ручки или перебирание чёток.
Юмор
Помогает быстро и в любом месте, где есть собеседник. Если нет сил самостоятельно отмочить шутку, можно попросить об этом компаньона. Даже если шутка будет неудачной, станет немного веселее.
Кстати, незадолго до наступления сентября мы рассказывали о том, как бороться с осенней депрессией.
Узнать о пяти простых способах можно здесь.