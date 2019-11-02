Ожившая сказка. Женщина путешествует по миру и делает волшебные фотографии детей

Вам никогда не приходила в голову мысль, что маленькие дети чем-то похожи на домашних питомцев? Их тоже не всегда хочется заводить себе, но вот поиграть с ними в гостях – дело святое. А ещё фотографии с детьми, которые попадают в смешные ситуации, пользуются, вероятно, не меньшей популярностью, чем снимки с наглыми котами и набедокурившими собаками.

Фотограф Ивона Подлясинская захотела пойти дальше и не останавливаться на смешных моментах. Она решила поездить по миру, чтобы сделать снимки маленьких детей в различной обстановке и с красивыми пейзажами.

Погружение в прошлое. Фотограф показал в зеркалах юные отражения пожилых людей

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