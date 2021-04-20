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Три часа в полиции. Вера Брежнева была задержана в аэропорту Барселоны

20 апреля 2021 14:37
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Новости Украины. Известная украинская певица и актриса Вера Брежнева была задержана в Испании. Об этом исполнительница рассказала на своей странице в Instagram. 

«Сама не верю, что говорю это, но это было одно из самых запоминающихся путешествий в моей жизни», – начала Брежнева. 

Три часа в полиции. Вера Брежнева была задержана в аэропорту Барселоны-1

Фото: instagram.com/ververa 

По словам артистки, она летала в Испанию, чтобы сняться в выпуске программы «Орёл и решка» вместе с Веркой Сердючкой и её мамой. Спала певица мало, почти не ела и сильно устала, но самым ярким впечатлением стало другое. 

«Началось путешествие с трёх часов в полиции аэропорта. А потом из полиции сразу в кадр», – сообщила Брежнева. 

Детали своего задержания актриса решила не уточнять, оставив фанатов теряться в догадках.  

Кстати, ранее Вера Брежнева ответила на популярный вопрос подписчиков. Делала певица пластическую операцию или нет – читайте здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Вера Брежнева # Верка Сердючка # Фотофакт

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