Три часа в полиции. Вера Брежнева была задержана в аэропорту Барселоны

Новости Украины. Известная украинская певица и актриса Вера Брежнева была задержана в Испании. Об этом исполнительница рассказала на своей странице в Instagram.
«Сама не верю, что говорю это, но это было одно из самых запоминающихся путешествий в моей жизни», – начала Брежнева.
Фото: instagram.com/ververa
По словам артистки, она летала в Испанию, чтобы сняться в выпуске программы «Орёл и решка» вместе с Веркой Сердючкой и её мамой. Спала певица мало, почти не ела и сильно устала, но самым ярким впечатлением стало другое.
«Началось путешествие с трёх часов в полиции аэропорта. А потом из полиции сразу в кадр», – сообщила Брежнева.
Детали своего задержания актриса решила не уточнять, оставив фанатов теряться в догадках.
Кстати, ранее Вера Брежнева ответила на популярный вопрос подписчиков. Делала певица пластическую операцию или нет – читайте здесь.