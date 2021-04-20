Три часа в полиции. Вера Брежнева была задержана в аэропорту Барселоны

«Сама не верю, что говорю это, но это было одно из самых запоминающихся путешествий в моей жизни», – начала Брежнева.

Новости Украины. Известная украинская певица и актриса Вера Брежнева была задержана в Испании. Об этом исполнительница рассказала на своей странице в Instagram.

По словам артистки, она летала в Испанию, чтобы сняться в выпуске программы «Орёл и решка» вместе с Веркой Сердючкой и её мамой. Спала певица мало, почти не ела и сильно устала, но самым ярким впечатлением стало другое.

«Началось путешествие с трёх часов в полиции аэропорта. А потом из полиции сразу в кадр», – сообщила Брежнева.

Детали своего задержания актриса решила не уточнять, оставив фанатов теряться в догадках.