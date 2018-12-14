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Рита Дакота выпустила клип-исповедь «Цунами» о непростых отношениях с отцом

14 декабря 2018 10:44
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Рита Дакота презентовала клип-исповедь «Цунами», в котором поведала миру о своих непростых отношениях с отцом.

Автобиографическое видео без прикрас иллюстрирует сложное детство певицы: зависимости папы и жесткость с его стороны по отношению к матери.

Рита Дакота выпустила клип-исповедь «Цунами» о непростых отношениях с отцом-1

Фото: instagram.com/ritadakota

Девушка не скрывает: старые переживания даже до сих пор приносят ей невыносимую боль. А душераздирающий сингл – главная работа в копилке. 

«Мой отец – это был самый мой большой страх в жизни». Рита Дакота откровенно рассказала о домашнем насилии (читать далее).

# Звезды # калейдоскоп # Рита Дакота

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