Рита Дакота выпустила клип-исповедь «Цунами» о непростых отношениях с отцом

Автобиографическое видео без прикрас иллюстрирует сложное детство певицы: зависимости папы и жесткость с его стороны по отношению к матери.

Рита Дакота презентовала клип-исповедь «Цунами», в котором поведала миру о своих непростых отношениях с отцом.

Девушка не скрывает: старые переживания даже до сих пор приносят ей невыносимую боль. А душераздирающий сингл – главная работа в копилке.