Рита Дакота выпустила клип-исповедь «Цунами» о непростых отношениях с отцом

Рита Дакота презентовала клип-исповедь «Цунами», в котором поведала миру о своих непростых отношениях с отцом.
Автобиографическое видео без прикрас иллюстрирует сложное детство певицы: зависимости папы и жесткость с его стороны по отношению к матери.
Фото: instagram.com/ritadakota
Девушка не скрывает: старые переживания даже до сих пор приносят ей невыносимую боль. А душераздирающий сингл – главная работа в копилке.
«Мой отец – это был самый мой большой страх в жизни». Рита Дакота откровенно рассказала о домашнем насилии (читать далее).