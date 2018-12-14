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Лучшим туристическим видеоклипом мира стал имиджевый ролик Беларуси

14 декабря 2018 09:10
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Имиджевый ролик Беларуси стал лучшим на международном конкурсе туристических видеоклипов. Наша страна впервые принимала участие в таком масштабном мероприятии.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – режиссёр, лауреат конкурса Global Travel Video Competition – Сергей Воропаев и ведущий специалист отдела информационного обеспечения Национального агентства по туризму – Надежда Герасимович.

Сколько у вас заняло времени, чтобы сделать лучшее имиджевое видео в мире?

Сергей Воропаев, режиссёр, лауреат конкурса Global Travel Video Competition:
Такие проекты определяются изначально той идеей, которая заложена в основе. Чтобы реализовать то, что мы изначально задумали, ушло 2,5 месяца. В эфир вышла 20-ая версия нашего ролика, там стоял индекс 20. Скорее всего, это была личная погоня за перфекционизмом, за всем хорошим, поэтому она не сильно отличалась, но отличалась.

Лучшим туристическим видеоклипом мира стал имиджевый ролик Беларуси-1

Вы выбирали, какую точку Беларуси снять?

Сергей Воропаев:
Большую часть выбирал я, но при этом и люди, которые приносили готовые видео, тоже приложили участие к этому проекту.

Лучшим туристическим видеоклипом мира стал имиджевый ролик Беларуси-4

В чём идея ролика?

Сергей Воропаев:
Изначально идея, которая лежала в основе, должна была звучать очень необычно. После долгих размышлений, нашли такую идею, которая нам очень понравилась, в итоге звучало так: Беларусь это страна, которая способна удивить нас самих, не то, что иностранцев. Оттолкнувшись именно от этого, мы всё это делали и искали те места, которые вызывали бы восхищение у тех, кто привык к Беларуси.

Лучшим туристическим видеоклипом мира стал имиджевый ролик Беларуси-7

Сколько человек принимало участие в создании этого видео?

Сергей Воропаев:
Если посчитать всех, то это около 50 человек.

Лучшим туристическим видеоклипом мира стал имиджевый ролик Беларуси-10

# Конкурс # калейдоскоп # Сергей Воропаев # Надежда Герасимович # Фотофакт

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