Лучшим туристическим видеоклипом мира стал имиджевый ролик Беларуси

Имиджевый ролик Беларуси стал лучшим на международном конкурсе туристических видеоклипов. Наша страна впервые принимала участие в таком масштабном мероприятии.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – режиссёр, лауреат конкурса Global Travel Video Competition – Сергей Воропаев и ведущий специалист отдела информационного обеспечения Национального агентства по туризму – Надежда Герасимович.

Сколько у вас заняло времени, чтобы сделать лучшее имиджевое видео в мире?

Сергей Воропаев, режиссёр, лауреат конкурса Global Travel Video Competition:

Такие проекты определяются изначально той идеей, которая заложена в основе. Чтобы реализовать то, что мы изначально задумали, ушло 2,5 месяца. В эфир вышла 20-ая версия нашего ролика, там стоял индекс 20. Скорее всего, это была личная погоня за перфекционизмом, за всем хорошим, поэтому она не сильно отличалась, но отличалась.