25 мая – День филолога. Чем ещё известна эта дата?

День Африки

25 мая – День Африки. 25 мая 1963 года представители свободных африканских стран собрались в Аддис-Абебе, где стали членами Организации единства Африки. В 2002 году эта организация была переименована в Африканский cоюз. Тогда же был провозглашен праздник – День освобождения Африки. Для современных жителей Африки этот праздник стал напоминанием того, что пришлось пережить их предкам, чтобы теперь они могли жить настоящей свободой и обладать правом самостоятельного выбора. День Африки – это праздник, который проходит ярко и эмоционально. В этот день устраивают гулянья, везде звучат песни, а народ вовсю веселится. День филолога

Сегодня 25 мая отмечается День филолога. Он утвержден ЮНЕСКО в 1989 году. Праздник объединяет лингвистов, литературоведов, учителей и преподавателей в области языка и литературы, библиотекарей, переводчиков, редакторов и всех, кто имеет филологическое образование. Современные филологи работают во многих областях истории, лингвистики и литературы. Вносят большой вклад в сферу образования и исследований исторических ценностей. Значимость этой профессии сложно переоценить, ведь именно письменность, культура и история – основные составляющие любого народа.

25 мая – Праздник свободы причесок. Желание меняться и удивлять окружающих с помощью экспериментов со своей внешностью присуща многим людям. И если приверженцы традиций собирают волосы в хвост или заплетают в косы, то креативно мыслящие демонстрируют полет фантазии. Праздник призывает освободиться от стереотипов и носить такую прическу, которая нравится вам самим. Все ценители творческого подхода к жизни сегодня отмечают Праздник свободы причесок. День счастливого билетика