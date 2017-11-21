Редкое увлечение: 19-летний житель Германии разводит редких насекомых и делает селфи с ними

Новости Германии. 19-летнего Адриана Козакевича называют одним из крупнейших заводчиков насекомых в Европе.

Молодой человек ведет страницу в Instagram, где публикует фотографии со своими питомцами. На аккаунт молодого человека подписаны почти 300 тысяч человек. Своим редким увлечением Козакевич регулярно делится с подписчиками.

Наиболее популярные фотографии на странице парня – это селфи с кузнечиками, богомолами, бабочками, жуками, червями и улитками.

Мы собрали 15 фото удивительного увлечения 19-летнего Козакевича. На фото молодой человек и его питомцы.