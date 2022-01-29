«Распространяется, как лесной пожар». Владельцев собак предупреждают о новой загадочной болезни

Броган-Александра Прауд 10 января начала замечать у собак рвоту и диарею. Она говорит, что это «распространяется со скоростью лесного пожара». Загадочная собачья болезнь, обнаруженная ранее, все ещё быстро распространяется, предупреждает ветеринар, которая первой подняла тревогу, заявляет Mirror.

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Болезнь переместилась вглубь страны после того, как владельцев собак предупредили, чтобы они не ходили на пляж с животными. Ветврач попросила хозяев не выходить на пляж и держать питомцев на поводке, пока не будет найден источник болезни. В результате в ветклинику приводили не так много больных собак, как раньше. Она сказала: «Сейчас, конечно, приходят не по 20 больных в день, но все ещё некоторых питомцев доставляют с похожими симптомами». Броган-Александра считает, что болезнь возникла на пляжах. Ветврач разделяет мнение людей, которые предполагают, что источником болезни являются токсины, распространяющиеся на йоркширском побережье, что также может объяснить огромное количество мёртвых морских обитателей, выброшенных на сушу.

Фото: Pixabay

«Это ненормальные вещи – определённо что-то происходит. У нас были похожие болезни в прошлом, но мы редко видим мёртвых тюленей, выброшенных на берег», – заявила британка. Ветеринары и городской совет не разделяют такой тревоги, говоря, что собаки регулярно болеют в зимние месяцы. Но ветврач ответила: «Я занимаюсь этим уже 12 лет и знаю, что в это время года ситуация становится хуже, но я никогда не видела таких цифр. Местные в этом районе говорят то же самое». После первых сообщений о распространении болезни в городах Уитби, Скарборо и Файли владельцы собак в более отдалённых от побережья районах, таких как Шеффилд, Лидс и Йорк, также сообщали о распространении тяжёлой болезни животных. Броган-Александра заявила, что нельзя точно сказать, была ли это одна и та же болезнь.

Фото: Pixabay