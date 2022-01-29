Прямой эфир

«Распространяется, как лесной пожар». Владельцев собак предупреждают о новой загадочной болезни

29 января 2022 14:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Броган-Александра Прауд 10 января начала замечать у собак рвоту и диарею. Она говорит, что это «распространяется со скоростью лесного пожара».  

Загадочная собачья болезнь, обнаруженная ранее, все ещё быстро распространяется, предупреждает ветеринар, которая первой подняла тревогу, заявляет Mirror.  

«Распространяется, как лесной пожар». Владельцев собак предупреждают о новой загадочной болезни-1

Фото: Pixabay  

Болезнь переместилась вглубь страны после того, как владельцев собак предупредили, чтобы они не ходили на пляж с животными. Ветврач попросила хозяев не выходить на пляж и держать питомцев на поводке, пока не будет найден источник болезни.  

В результате в ветклинику приводили не так много больных собак, как раньше. Она сказала: «Сейчас, конечно, приходят не по 20 больных в день, но все ещё некоторых питомцев доставляют с похожими симптомами».  

Броган-Александра считает, что болезнь возникла на пляжах. Ветврач разделяет мнение людей, которые предполагают, что источником болезни являются токсины, распространяющиеся на йоркширском побережье, что также может объяснить огромное количество мёртвых морских обитателей, выброшенных на сушу.  

«Распространяется, как лесной пожар». Владельцев собак предупреждают о новой загадочной болезни-4

Фото: Pixabay  

«Это ненормальные вещи – определённо что-то происходит. У нас были похожие болезни в прошлом, но мы редко видим мёртвых тюленей, выброшенных на берег», – заявила британка.   

Ветеринары и городской совет не разделяют такой тревоги, говоря, что собаки регулярно болеют в зимние месяцы. Но ветврач ответила: «Я занимаюсь этим уже 12 лет и знаю, что в это время года ситуация становится хуже, но я никогда не видела таких цифр. Местные в этом районе говорят то же самое».  

После первых сообщений о распространении болезни в городах Уитби, Скарборо и Файли владельцы собак в более отдалённых от побережья районах, таких как Шеффилд, Лидс и Йорк, также сообщали о распространении тяжёлой болезни животных. Броган-Александра заявила, что нельзя точно сказать, была ли это одна и та же болезнь.  

«Распространяется, как лесной пожар». Владельцев собак предупреждают о новой загадочной болезни-7

Фото: Pixabay  

Она добавила: «Я знаю, что многие люди, которые приходили в ветклинику с питомцами, отдыхали на побережье. Что бы это ни было, оно распространяется со скоростью лесного пожара».  

А пока в Йоркшире спасают собак от загадочной болезни, сами домашние любимцы спасают людей от одиночества. Как им это удаётся – читайте здесь.  

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«В общем, круто. С приездом!» Как Дианара Алимбекова прокомментировала новые апартаменты в Олимпийской деревне
29 января 2022 13:49

«В общем, круто. С приездом!» Как Дианара Алимбекова прокомментировала новые апартаменты в Олимпийской деревне

«Слишком стары». Пожилой семейной паре отказали в выдаче ипотеки
29 января 2022 13:04

«Слишком стары». Пожилой семейной паре отказали в выдаче ипотеки

Не все поймут, но многие вспомнят. Как отреагировали россияне на зарубежный тренд с покупкой стола-книги
25 января 2022 12:59

Не все поймут, но многие вспомнят. Как отреагировали россияне на зарубежный тренд с покупкой стола-книги