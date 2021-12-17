Официантка лишилась работы из-за щедрых чаевых. Почему так получилось?

Как рассказало издание Business Insider, девушка обслуживала компанию из 40 человек. После отдыха каждый посетитель оставил приличные чаевые, и общая сумма личного дохода официантки составила 4400 долларов.

Однако администрация заведения потребовала разделить чаевые между всем персоналом. На это Райан ответила категорическим отказом, поскольку в их ресторане такая практика не была распространена.

Грант Уайз, один из членов отдыхающей компании, заступился за девушку, сказав, что чаевые были адресованы именно обслуживающей их официантке, а не всему персоналу. Руководство ресторана не смогло смириться, что их работник уйдёт со смены с такой суммой, и решило проблему увольнением. Сейчас Брандт без работы, но зато с деньгами в кармане.