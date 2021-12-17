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Официантка лишилась работы из-за щедрых чаевых. Почему так получилось?

17 декабря 2021 11:39
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Качественное обслуживание может стать поводом для увольнения. Например, официантка по имени Райан Брандт лишилась работы из-за щедрых чаевых, оставленных благодарными посетителями.  

Как рассказало издание Business Insider, девушка обслуживала компанию из 40 человек. После отдыха каждый посетитель оставил приличные чаевые, и общая сумма личного дохода официантки составила 4400 долларов.  

Официантка лишилась работы из-за щедрых чаевых. Почему так получилось? -1

Фото: pexels.com  

Однако администрация заведения потребовала разделить чаевые между всем персоналом. На это Райан ответила категорическим отказом, поскольку в их ресторане такая практика не была распространена.  

Грант Уайз, один из членов отдыхающей компании, заступился за девушку, сказав, что чаевые были адресованы именно обслуживающей их официантке, а не всему персоналу. Руководство ресторана не смогло смириться, что их работник уйдёт со смены с такой суммой, и решило проблему увольнением. Сейчас Брандт без работы, но зато с деньгами в кармане.  

Официантка лишилась работы из-за щедрых чаевых. Почему так получилось? -4

Фото: pexels.com  

Кстати, недавно мы рассказывали, почему женщины во Франции будут работать «бесплатно» до конца 2021 года – подробности здесь.  

# Работа # калейдоскоп # Фотофакт

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