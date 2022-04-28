Разве такое возможно? История парня, который не мог говорить, но без усилий пел любимые композиции

Порой жизнь нам преподносит сюрпризы, только не всегда они приятные. В этой статье мы расскажем о мужчине, который на какое-то время разучился говорить и мог выражать свои мысли только с помощью пения.

Как рассказало издание Liverpool Echo, Доминик Николас работал механиком, приобрёл себе дом и начал делать там ремонт. Однако мужчина всё чаще замечал перепады настроения. Но Доминик это всё списывал на усталость и частые переживания. В один день он проснулся и понял, что правая сторона его тела онемела, а вместо слов у него выходили невнятные звуки.