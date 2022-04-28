Разве такое возможно? История парня, который не мог говорить, но без усилий пел любимые композиции
Порой жизнь нам преподносит сюрпризы, только не всегда они приятные. В этой статье мы расскажем о мужчине, который на какое-то время разучился говорить и мог выражать свои мысли только с помощью пения.
Как рассказало издание Liverpool Echo, Доминик Николас работал механиком, приобрёл себе дом и начал делать там ремонт. Однако мужчина всё чаще замечал перепады настроения. Но Доминик это всё списывал на усталость и частые переживания. В один день он проснулся и понял, что правая сторона его тела онемела, а вместо слов у него выходили невнятные звуки.
Девушка Николаса поняла, что у её возлюбленного случился инсульт, поэтому сразу же вызвала скорую. Оказалось, что у мужчины неправильно развивались кровеносные сосуды. А частая перемена настроения объяснялась их повреждениями или заживлениями в определённых участках мозга, которые отвечали за те или иные эмоции. Операция по спасению парня длилась девять часов. Поскольку у него была повреждена левая часть полушария, то кроме онемения правой стороны тела мужчина ещё не мог внятно говорить.
Позже Доминик понял, что даже с невнятной речью он мог спокойно и чётко петь свои любимые композиции. После этого у парня появилась надежда, что он сможет восстановить речь, несмотря на неутешительные выводы врачей.
Выйдя из больницы, Николас стал заниматься с терапевтом. После долгих занятий он всё-таки смог восстановить беглую речь, а его здоровью сейчас ничего не угрожает.
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