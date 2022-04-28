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Разве такое возможно? История парня, который не мог говорить, но без усилий пел любимые композиции

28 апреля 2022 12:09
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Порой жизнь нам преподносит сюрпризы, только не всегда они приятные. В этой статье мы расскажем о мужчине, который на какое-то время разучился говорить и мог выражать свои мысли только с помощью пения.  

Как рассказало издание Liverpool Echo, Доминик Николас работал механиком, приобрёл себе дом и начал делать там ремонт. Однако мужчина всё чаще замечал перепады настроения. Но Доминик это всё списывал на усталость и частые переживания. В один день он проснулся и понял, что правая сторона его тела онемела, а вместо слов у него выходили невнятные звуки.  

Разве такое возможно? История парня, который не мог говорить, но без усилий пел любимые композиции-1

Фото: The Brain Charity

Девушка Николаса поняла, что у её возлюбленного случился инсульт, поэтому сразу же вызвала скорую. Оказалось, что у мужчины неправильно развивались кровеносные сосуды. А частая перемена настроения объяснялась их повреждениями или заживлениями в определённых участках мозга, которые отвечали за те или иные эмоции. Операция по спасению парня длилась девять часов. Поскольку у него была повреждена левая часть полушария, то кроме онемения правой стороны тела мужчина ещё не мог внятно говорить.  

Разве такое возможно? История парня, который не мог говорить, но без усилий пел любимые композиции-4

Фото: The Brain Charity

Позже Доминик понял, что даже с невнятной речью он мог спокойно и чётко петь свои любимые композиции. После этого у парня появилась надежда, что он сможет восстановить речь, несмотря на неутешительные выводы врачей.  

Выйдя из больницы, Николас стал заниматься с терапевтом. После долгих занятий он всё-таки смог восстановить беглую речь, а его здоровью сейчас ничего не угрожает.  

Кстати, ранее мы рассказывали про девушку, которая не могла видеть, но при этом жила совершенно обычной жизнью. Она даже научилась краситься и самостоятельно выполнять утренние процедуры – подробности здесь.

# Здоровье # калейдоскоп # Фотофакт

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