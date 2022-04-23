Учитель отдавал большую часть зарплаты ученикам и стал миллионером. Просто доброта должна награждаться

Учитель из сельской местности понимал, что из-за небогатых родителей далеко не все дети могут получать образование. Поэтому он помогал им из собственного кармана.

Как сообщает Global Teacher Prize, житель Кении Питер Табичи привык к бедности. Большая часть его учеников происходит из очень бедных семей, некоторые дети голодают, а некоторых в школу не пускают родители, чтобы ребята помогали им по хозяйству.