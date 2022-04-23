Учитель отдавал большую часть зарплаты ученикам и стал миллионером. Просто доброта должна награждаться
Учитель из сельской местности понимал, что из-за небогатых родителей далеко не все дети могут получать образование. Поэтому он помогал им из собственного кармана.
Как сообщает Global Teacher Prize, житель Кении Питер Табичи привык к бедности. Большая часть его учеников происходит из очень бедных семей, некоторые дети голодают, а некоторых в школу не пускают родители, чтобы ребята помогали им по хозяйству.
Фото: twitter.com/petertabichi
В результате Табичи сталкивался с массой трудностей, но не сдавался. Мужчина отдавал до 80 % свой зарплаты школе, чтобы дети могли получать завтрак, чтобы учреждение образования могло закупать оборудование.
Фото: twitter.com/petertabichi
Питер старался заинтересовать своих учеников. Он скачивал материалы на свой телефон в интернет-кафе и потом показывал их учащимся. Кениец демонстрировал силу трения на спичках. Преподаватель сумел свести разногласия между детьми к минимуму, а нарушения дисциплины в школе сократились в десять раз.
Фото: twitter.com/petertabichi
И в 2019 году о заслугах Питера узнал весь мир. Мужчина выиграл премию Global Teacher Prize, его признали лучшим среди 10 тысяч конкурсантов и наградили миллионом долларов. Это открыло для Табичи новые возможности.
Фото: twitter.com/petertabichi
Теперь он периодически выступает на конференциях и рассказывает о своём способе преподавания. Также мужчина путешествует по миру, чтобы посмотреть на всё своими глазами и рассказывать об увиденном ученикам. И, пожалуй, стоит рассказать про ещё одно важное событие в его жизни. В феврале 2022 года в школе, где работает Питер, стало достаточно воды. Для мужчины, школьников и учителей это действительно невероятно радостное событие.
Фото: twitter.com/petertabichi
Кстати, недавно мы рассказывали про учительницу, которую обожают её ученики. На её уроках можно спать, а про домашние задания и не вспоминают (здесь подробнее).