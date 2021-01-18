«Он буквально осветил мой день». Женщина рассказала, как её выручил таксист

Женщине нужно было успеть сделать за день много дел, поэтому она вызвала такси. И приехавший водитель поразил её своей добротой. Как рассказала жительница Сингапура Нур Шакила на странице в Facebook, одним утром она вызвала такси, чтобы отвезти трёх своих детей в школу. Первая машина уехала, потому что водитель не хотел ждать, пока соберутся дети Шакилы. Женщине пришлось вызвать другой автомобиль. Водителем другого такси оказался мужчина примерно 30 лет по имени Кай Цзясян. Парень вежливо спросил, куда им нужно ехать, после чего направился к школе. Шёл сильный дождь, поэтому маленький сын Нур остался в машине, пока женщина провожала дочерей до учебного заведения.

Фото: facebook.com/shakey.shakerey.7

Когда Шакила вернулась, её ребёнок уже плакал и завывал. Но водитель был совершенно спокоен. Мужчина улыбнулся и сказал, что его это не беспокоит. Таксист добавил, что его ребёнок уже ходит в начальную школу и отметил, что даже с одним хлопот хватает, так что Нур явно непросто приходится с тремя детьми. После этого Кай отвёз пассажирку и её сына к школе, в которой учился мальчик. Женщина собиралась расплатиться и уйти, поскольку дальнейшая поездка на такси была ей не по карману, но мужчина остановил её. «Куда вы собираетесь идти? Под дождём тяжело гулять», – заметил он.

Фото: facebook.com/shakey.shakerey.7

Во время поездки женщина рассказала, что недавно она уволилась и собирается сегодня на собеседование, поэтому Цзясян предложил подвезти её, но Нур отказалась. Однако Шакила призналась, что не знает, где находится офис. Мужчина нашёл нужное место на карте и сказал, с какой остановки и на каком автобусе женщина сможет добраться до нужного места. Далее по просьбе пассажирки таксист высадил её возле дома. Когда женщина вновь собралась оплатить услуги такси, Кай отмахнулся и сказал, что 10 сингапурских долларов (7,5 долларов США) хватит. Нур попыталась настоять, чтобы он взял хотя бы 15, но мужчина отказался.

Фото: facebook.com/shakey.shakerey.7