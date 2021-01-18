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Мужчина хотел помочь жене и вымыл кисти для макияжа. Это было ошибкой

18 января 2021 11:55
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Супруга пожаловалась мужу, что ей не хочется мыть свои кисти для макияжа. Верный супруг решил подставить своё мужественное плечо, но совершил страшную ошибку. 

Пользователь TikTok по имени Кевин – хороший муж. Услышав жалобы жены, что мыть кисти для макияжа – дело долгое и сложное, мужчина захотел помочь. А чтобы добиться лучшего эффекта от своей помощи, Кевин выбрал время, когда супруга была на работе. 

Мужчина хотел помочь жене и вымыл кисти для макияжа. Это было ошибкой-1

Фото: tiktok.com/@lookingforkevin 

Кевин взял сразу все кисти для макияжа, поместил их в посудомоечную машину и нажал кнопку. Когда электромеханическая установка с честью исполнила свой долг, мужчина увидел результат, который его не обрадовал. 

«Ребята… как мне исправить это в ближайшие 20 минут?» – обречённо спросил автор ролика. 

Мужчина хотел помочь жене и вымыл кисти для макияжа. Это было ошибкой-4

Фото: tiktok.com/@lookingforkevin 

Чуть позже Кевин опубликовал ещё одно видео, в котором рассказал, что супруга не причинила ему вреда. Также мужчина добавил, что он умеет мыть кисти для макияжа, но поскольку по дому бегал 2-летний ребёнок, Кевин захотел сэкономить время. 

Мужчина хотел помочь жене и вымыл кисти для макияжа. Это было ошибкой-7

Фото: tiktok.com/@lookingforkevin 

На этом история не закончилась. Ещё через некоторое время стало известно, что жена мужчины отомстила ему. Она добавила в бутылку с гель-душем и шампунем краситель для синтетической ткани. Кевин был не рад, но, вероятно, он легко отделался. 

Мужчина хотел помочь жене и вымыл кисти для макияжа. Это было ошибкой-10

Фото: tiktok.com/@lookingforkevin 

Кстати, ранее мы наглядно показали, что в отношениях скучно не бывает. Мужчина может обидеться и заправить только свою половину кровати – здесь подробности

# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

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