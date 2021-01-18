Мужчина хотел помочь жене и вымыл кисти для макияжа. Это было ошибкой

Супруга пожаловалась мужу, что ей не хочется мыть свои кисти для макияжа. Верный супруг решил подставить своё мужественное плечо, но совершил страшную ошибку. Пользователь TikTok по имени Кевин – хороший муж. Услышав жалобы жены, что мыть кисти для макияжа – дело долгое и сложное, мужчина захотел помочь. А чтобы добиться лучшего эффекта от своей помощи, Кевин выбрал время, когда супруга была на работе.

Фото: tiktok.com/@lookingforkevin

Кевин взял сразу все кисти для макияжа, поместил их в посудомоечную машину и нажал кнопку. Когда электромеханическая установка с честью исполнила свой долг, мужчина увидел результат, который его не обрадовал. «Ребята… как мне исправить это в ближайшие 20 минут?» – обречённо спросил автор ролика.

Фото: tiktok.com/@lookingforkevin

Чуть позже Кевин опубликовал ещё одно видео, в котором рассказал, что супруга не причинила ему вреда. Также мужчина добавил, что он умеет мыть кисти для макияжа, но поскольку по дому бегал 2-летний ребёнок, Кевин захотел сэкономить время.

Фото: tiktok.com/@lookingforkevin

На этом история не закончилась. Ещё через некоторое время стало известно, что жена мужчины отомстила ему. Она добавила в бутылку с гель-душем и шампунем краситель для синтетической ткани. Кевин был не рад, но, вероятно, он легко отделался.

Фото: tiktok.com/@lookingforkevin