Прямой эфир

«Раздался долгожданный звонок». Концертный директор Надежды Бабкиной рассказал о состоянии артистки

26 апреля 2020 12:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Концертный директор Надежды Бабкиной Сергей Горох ответил на вопросы о её самочувствии. 

Как сообщает РИА Новости, госпитализированная с пневмонией артистка продолжает лечение и находится в хорошем настроении. 

«Пару дней назад раздался долгожданный звонок от Надежды Георгиевны», – начал рассказывать Горох.

По его словам, Бабкина спросила о театре «Русская песня», руководительницей которого она является. Сергей пояснил, что до 1 мая все будут находиться дома на самоизоляции.

«Она сказала, что у внучки Марфы день рождения, будет её поздравлять. Заказала вкусную еду», – уточнил концертный директор исполнительницы. 

Ранее стало известно, что Надежда Бабкина проходит лечение в больнице.

Медобследование показало, что у артистки нет коронавируса (подробнее здесь). 

# Звезды # калейдоскоп # Надежда Бабкина # Сергей Горох

Другие новости рубрики

Все новости
Это там курица убегает? Показываем фотографии, где самое забавное на заднем плане
26 апреля 2020 11:36

Это там курица убегает? Показываем фотографии, где самое забавное на заднем плане

«Я против любого насилия». Регина Тодоренко извинилась за свои слова о домашнем насилии
26 апреля 2020 09:12

«Я против любого насилия». Регина Тодоренко извинилась за свои слова о домашнем насилии

Веселилась 12 дней. Девушка меняла семейные фотографии на рисунки и ждала, когда кто-нибудь это заметит
26 апреля 2020 08:08

Веселилась 12 дней. Девушка меняла семейные фотографии на рисунки и ждала, когда кто-нибудь это заметит