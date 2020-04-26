«Раздался долгожданный звонок». Концертный директор Надежды Бабкиной рассказал о состоянии артистки

Новости России. Концертный директор Надежды Бабкиной Сергей Горох ответил на вопросы о её самочувствии.

Как сообщает РИА Новости, госпитализированная с пневмонией артистка продолжает лечение и находится в хорошем настроении.

«Пару дней назад раздался долгожданный звонок от Надежды Георгиевны», – начал рассказывать Горох.

По его словам, Бабкина спросила о театре «Русская песня», руководительницей которого она является. Сергей пояснил, что до 1 мая все будут находиться дома на самоизоляции.

«Она сказала, что у внучки Марфы день рождения, будет её поздравлять. Заказала вкусную еду», – уточнил концертный директор исполнительницы.

Ранее стало известно, что Надежда Бабкина проходит лечение в больнице.