«Я против любого насилия». Регина Тодоренко извинилась за свои слова о домашнем насилии

Новости России. Телеведущая Регина Тодоренко извинилась за свои слова о домашнем насилии. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Я хочу ещё раз извиниться за своё грубое, отвратительное высказывание. Я против домашнего насилия и против любого насилия в целом. Считаю, что нет такого понятия, как «заслужить насилие». Очень хочу донести мысль о том, что в наших руках, в наших силах остановить насилие и вообще не давать возможности ему случиться», – объяснила Тодоренко.