«Я против любого насилия». Регина Тодоренко извинилась за свои слова о домашнем насилии

Новости России. Телеведущая Регина Тодоренко извинилась за свои слова о домашнем насилии. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
«Я хочу ещё раз извиниться за своё грубое, отвратительное высказывание. Я против домашнего насилия и против любого насилия в целом. Считаю, что нет такого понятия, как «заслужить насилие». Очень хочу донести мысль о том, что в наших руках, в наших силах остановить насилие и вообще не давать возможности ему случиться», – объяснила Тодоренко.
Фото: instagram.com/reginatodorenko
Артистка отметила, что всё-таки благодарна своему языку за неосторожные слова. Из-за этого Регине написали многие женщины и рассказали свои истории.
«Теперь моя площадка в Инстаграм станет домом для тех, кто готов говорить о домашнем насилии и больше не будет умалчивать! До вчерашнего момента я не понимала масштаб проблемы домашнего насилия», – призналась телеведущая.
После неосторожных слов Тодоренко была лишена титула «Женщина года», а также на неё обрушились с критикой многие звёзды. Однако нашлись и знаменитости, которые поддержали артистку, отметив, что каждый человек иногда может неправильно выразить свою мысль.