Веселилась 12 дней. Девушка меняла семейные фотографии на рисунки и ждала, когда кто-нибудь это заметит

Девушка меняла семейные фотографии на рисунки. Родителям потребовалось 12 дней, чтобы заметить.

Как рассказала на своей странице в Facebook Кристен Воглер, она работает графическим дизайнером, но сейчас у неё перерыв. Чтобы как-то развлечь себя, она захотела разыграть родителей.

Идея была проста. В доме есть стена, выделенная для семейных снимков. Каждый день Кристен меняла одну фотографию на неаккуратный рисунок. Как уточнила девушка, рисунок не должен был быть слишком реалистичным, чтобы не усложнять его обнаружение.