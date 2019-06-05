Выпил средство для очистки труб. Состояние Бари Алибасова оценивается как тяжелое

Новости России. Стало известно о состоянии музыканта Бари Алибасова. Он получил ожог желудка.

В данный момент продюсер находится в сознании и дышит самостоятельно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пиар-директора музыканта.

Бари Алибасов был срочно госпитализирован накануне вечером. Его сын рассказал, что музыкант выпил средство для очистки труб вместо сока. В данный момент состояние Алибасова оценивается как тяжелое.