Выпил средство для очистки труб. Состояние Бари Алибасова оценивается как тяжелое

Новости России. Стало известно о состоянии музыканта Бари Алибасова. Он получил ожог желудка.
В данный момент продюсер находится в сознании и дышит самостоятельно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пиар-директора музыканта.
Бари Алибасов был срочно госпитализирован накануне вечером. Его сын рассказал, что музыкант выпил средство для очистки труб вместо сока. В данный момент состояние Алибасова оценивается как тяжелое.
Напомним, в прошлом году Бари Алибасов привлек внимание общественности. Осенью состоялась свадьба с Лидией Федосеевой-Шукшиной (читать далее).