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Выпил средство для очистки труб. Состояние Бари Алибасова оценивается как тяжелое

05 июня 2019 09:23
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Новости России. Стало известно о состоянии музыканта Бари Алибасова. Он получил ожог желудка.

В данный момент продюсер находится в сознании и дышит самостоятельно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пиар-директора музыканта.  

Бари Алибасов был срочно госпитализирован накануне вечером. Его сын рассказал, что музыкант выпил средство для очистки труб вместо сока. В данный момент состояние Алибасова оценивается как тяжелое. 

Напомним, в прошлом году Бари Алибасов привлек внимание общественности. Осенью состоялась свадьба с Лидией Федосеевой-Шукшиной (читать далее).  

# Звезды # калейдоскоп # Бари Алибасов

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