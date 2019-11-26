«Раньше все дымоходы очищались берёзой, которая изгоняет духов». Трубочист – о своей работе

Денис Бабина замешивал глину с самого детства. Помогал отцу строить печи и сам не заметил, как стал мастером, а потом и трубочистом. Денис Бабина, печник, трубочист:

Возникла мысль, что печки строим, а почему их никто не обслуживает. Возгорается сажа и разрушается печка.

Сергей Бабина, печник:

Вот эта вот отделка – это полностью придумано мной. Здесь же идут каналы, конвекторы, поэтому все техническое решение должно быть в голове.

Профессия по-прежнему остается редкой, овеянной легендами и волшебством. Денис Бабина:

Раньше все дымоходы очищались березой, это чистое и благородное дерево, которое изгоняет духов и вот из этого потом появилось поверье, что когда ты встретишь трубочиста в городе – это к добру. Если тебе удастся оторвать пуговицу у трубочиста – это высшая мера.

Но так было не всегда. Чумазых опасались и даже не пускали на тротуар. Не, дай Бог, передаст свою нечисть. Но однажды английский король Георг III попал со своей невестой в ДТП. И некий бравый трубочист остановил на скаку лошадей и спас карету. С тех пор появилась традиция приглашать героев на свадьбу.

Времена прошли. Появились модерновые пылесосы и зеркальца. Есть все условия, чтобы вылечить дымоходы. Но хлеб трубочиста по зубам не каждому. Наводить марафет нередко приходится в мороз на ветхих крышах. Сергей Бабина:

Вы представьте, это все в саже, а она такая гадкая, въедается, для здоровья – это кошмар.

Но все трудности «тают» под треск дров, когда звучат слова благодарности. Денис Бабина:

Бабушка просто расплакалась. Мы не понимали, как на это реагировать, и самому неудобно. Денис Бабина мечтает возродить старую-добрую профессию. В родном Гродно он создал международный фестиваль печников и трубочистов. В этом году «Каминар» прошел во второй раз, собрал 7 стран и сотню участников.

Денис Бабина:

Из Польши мне досталась форма. В этом году эстонские коллеги ремень подарили. Осталось дело за малым: приобрести еще цилиндр.

Раньше цилиндр использовали вместо чемодана? Денис Бабина:

Да, и чемодан, и ведро, в которое сгребалась сажа.