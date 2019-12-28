Прогноз для всех знаков Зодиака. Каким будет год белой металлической Крысы?

В 2020 году начнётся новый зодиакальный цикл по китайскому гороскопу. Считается, что крыса (мышь) была первой, представшей перед Буддой, за что и получила себе первый год. В этот раз владычица будет белой и металлической. Так что ждёт представителей двенадцати знаков Зодиака? Давайте выясним. Овны Представители первого знака Зодиака сполна ощутят, что начался новый 12-летний цикл. Овнам будет казаться, что они постоянно движутся, достигают всё новых целей, а они никак не заканчиваются. Овнам нужно постараться закончить все отложенные в долгий ящик дела в первой половине года, потому что во второй половине появятся новые задачи, которые потребуют внимания. Звёзды будут покровительствовать представителям первого знака Зодиака на работе, но в ущерб отношениям. Чтобы поддержать баланс, Овнам самим придётся напоминать себе, что карьера – это не единственное, к чему следует стремиться. С другой стороны, совсем забывать о работе не стоит, поскольку в грядущем году Овнов ожидают различные возможности, которые можно упустить, если вовремя не заметить. Тельцы Для представителей второго знака Зодиака год ожидается на редкость удачным. Планеты-покровители будут дарить Тельцам столько позитивной энергии, что за какое бы дело представители данного знака Зодиака не взялись в 2020 году, всё у них будет получаться. Прямо как в анекдоте:

– Доктор, я смогу после операции играть на скрипке?

– Конечно.

– Спасибо, доктор, никогда в жизни на скрипке не играл. Представители второго знака Зодиака смогут добиться высоких результатов на работе, а также повстречать вторую половинку, если ещё не состоят в отношениях. Впрочем, если просто сидеть и ничего не делать, то достижений не будет, но Тельцы известны своим желанием трудиться ради воплощения задуманного, так что, представители второго знака Зодиака, наслаждайтесь – это ваш год. Близнецы Представителей третьего знака Зодиака ждёт стабильный год. Настолько, насколько это вообще возможно при переменчивом нраве Близнецов. В 2020 году у представителей данного знака Зодиака не будет излишка благоприятного стечения обстоятельств, зато это время отлично подходит для того, задуматься над тем, что Близнецы делают сейчас, почему они делают это, хотят ли они это делать, и кто рядом с ними. В размышлении представителям третьего знака Зодиака здорово поможет символ года, который любит выводить людей на чистую воду. Хотят Близнецы или нет, но им придётся узнать, кто из их окружения друг, а кто «и не друг, и не враг, а – так». Вторая половина года будет благоприятствовать для работы и самореализации на этом поприще. Увы для Близнецов, но гороскоп советует летом работать, а в отпуск идти только осенью. В отношениях всё будет гладко, если партнёр уже есть. Если нет – вполне можно встретить. Поскольку в 2020 году начинается новый зодиакальный цикл, Близнецам тоже рекомендуется попробовать заняться чем-нибудь новым.

Фото: instagram.com/artofnoemi

Раки Представители четвёртого знака Зодиака во всей красе узнают, каково это – постоянно куда-то торопиться. То на работу надо бежать, то на свидание, то в музей. Постоянно будут возникать какие-то дела, и Ракам будет хотеться ухватиться за каждую возможность. Этот год отлично подходит для того, чтобы кардинально изменить жизнь. Старый зодиакальный цикл завершён, поэтому прошлое можно оставить в прошлом и смело двигаться к будущему. У Раков в грядущем году есть две основные опасности: переутомиться и разозлить конкурентов. Поэтому, во-первых, временами нужно давать себе отдохнуть, во-вторых, не следует хвастаться своими успехами слишком сильно, поскольку кто-нибудь может обидеться и постараться испортить представителям четвёртого знака Зодиака жизнь. В общем, в 2020 году свои заслуги принижать не стоит, но и о скромности следует помнить. Что касается любви, то у семейных Раков всё будет хорошо, а вот свободные вряд ли смогут построить крепкие отношения в этот очень энергичный и торопливый для них год. Львы Для представителей пятого знака Зодиака год начнётся с ностальгии. «Эх, славные времена были», – будут думать Львы, потягивая чашечку ароматного кофе. Затем они поднимутся, отряхнуться от крошек, которые появились после поедания печенек, хрустнут костяшками и решат – пора браться за работу. Представители пятого знака Зодиака начнут свои дела неторопливо, осторожно оценивая все варианты, и постепенно будут наращивать темп. К середине года Львы будут уже в круговороте событий. Им следует мудро распределять бюджет, поскольку вариантов вложений средств будет множество. На работе Львы проявят свои творческие способности и умение доводить начатое до конца. В личной жизни тоже всё будет здорово. У представителей данного знака Зодиака появится возможность встретить человека, в которого они влюбятся на всю жизнь. Любовь будет взаимной. Девы Представителям шестого знака Зодиака не следует спешить. У Раков в 2020-ом бонус, который поможет им успевать всё и сразу. Девам же следует выбрать самые интересные варианты, двигаться к ним и поменьше отвлекаться на другие возможности. А их будет много, поскольку Крыса, видимо, решила засыпать представителей шестого знака Зодиака сюрпризами, в основном приятными, иногда – не очень. На работе возможны конфликты, но если Девы смогут сдержаться и оставить агрессоров наедине с их агрессией, то те сами перегорят, а представители шестого знака Зодиака смогут злорадно ухмыльнуться и намекнуть на карму. Вне работы Девам будет сопутствовать удача. Ожидаются новые приятные знакомства, на горизонте могут появиться давно забытые друзья, уехавшие жить на другой край планеты. Также представители шестого знака Зодиака могут встретить человека, который станет им надёжной второй половинкой. «Знаю, что замуж выходить нельзя, поэтому свадьбу отложили. Грустно». Астрологический прогноз на 2020 год

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Весы Для представителей седьмого знака Зодиака год начнётся примерно так: «Что вообще происходит? Где мои носки?» Появятся сомнения относительно всего на свете. Весы будут задаваться вопросами, не стоит ли им поменять друзей, работу, рацион, музыку, место жительства, гардероб и так далее. Порой у представителей седьмого знака Зодиака будет возникать ощущение, будто они не сами действуют, а просто смотрят фильм со своим участием. И это состояние отлично подходит для того, чтобы трезво оценить происходящее в жизни и, если нужно, что-то изменить. Ко второй половине года Весы придут в себя и начнут творить. Будут активно трудиться на работе, подыскивать кандидатуры на роль второй половинки, самосовершенствоваться, укреплять материальное положение и так далее. Если в начале года представители седьмого знака Зодиака с подозрением будут относиться к советам окружающих, то со второй половины 2020 года Весы будут готовы проанализировать эти советы и найти в них что-нибудь стоящее внимания. Скорпионы У представителей восьмого знака Зодиака год будет противоречивым. Скорпионы будут хотеть одного, а жизнь будет подбрасывать другое. Впрочем, представители данного знака Зодиака настолько суровы, что всё равно получат то, что захотят. Сейчас Скорпионам следует немного задуматься о будущем. Поскольку начался новый зодиакальный цикл, некоторые начинания в этом году закончить не получится просто из-за того, что они рассчитаны на несколько лет труда. В 2020 году представителям восьмого знака Зодиака захочется проверить отношения со второй половинкой на прочность. Возможно, Скорпионы уже готовы к созданию семьи и в последний раз хотят убедиться, что не ошиблись с выбором. В целом год у представителей восьмого знака Зодиака будет насыщенным, но к декабрю всё как-то успокоится, что позволит с чувством выполненного долго отдохнуть перед началом следующего рывка. Стрельцы Представителям девятого знака Зодиака в 2020 году придётся забыть о шаблонах. Жизнь будет подкидывать сюрпризы, которые заставят искать новые тропы. Это поможет Стрельцам узнать о себе много нового и потренировать своё умение решать жизненные головоломки. В начале года представителям девятого знака Зодиака следует уделить больше внимания семье и родственникам, потому что уже весной Стрельцы увязнут в работе и обеспечении материального благополучия. Гороскоп советует представителям девятого знака Зодиака чаще брать инициативу в свои руки. Это повысит шансы на продвижение по карьерной лестнице, а также поможет найти для себя новые цели, к которым захочется стремиться. К концу года ритм жизни замедлится, вновь появится время на общение с семьёй, родственниками и старыми друзьями. Следует воспользоваться этой возможностью и отдохнуть.

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